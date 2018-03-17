"Я к вам прислушалась": Фреймут отреагировала на критику и восхитила посвежевшим видом

К новому селфи телеведущая прикрепила фотографии женщин, которые были не довольны тем, как она выглядит

Ольга Фреймут сделала новое селфи, чтобы показать своим поклонникам, что выглядит она хорошо. Накануне фотографию Ольги Фреймут в Instagram раскритиковали ее же фолловеры.

К новому селфи телеведущая прикрепила фотографии женщин, которые были не довольны тем, как она выглядит.

Скриншот страницы instagram.com/freimutolia

"Девочки, после вчерашнего фото, которое вас расстроило, решила прислушаться: выспалась и съела бутерброды на ночь. Я обнимаю каждую, кто ценит во мне человека, который имеет право на усталость, морщинку у глаз и слабость. А тех барышень, которые радикально высказались в мою сторону, хочу показать у себя на страничке. Они говорят, что я очень старая и страшная. Предлагаю тогда любоваться их личиками…".

Преданные поклонницы Фреймут, как всегда, не поскупились на комплименты и лайки, а вот недоброжелатели снова ринулись обсуждать телеведущую, за то, как она "ответила" своим критикам.

Отметим, известная ведущая шокировала поклонников внешностью.