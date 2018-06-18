"Я б скоротив парламент": Іво Бобул розповів про президентські плани

Музикант зазначив, що хоче бачити країну кращою

Народний артист України Іво Бобул розповів про свої президентські плани. Цим він поділився в інтерв'ю "КП України".

"Я сказав, що хочу бачити свою країну кращою. У мене є команда – і дуже серйозна", - сказав Іво Бобул.

Музикант зазначив, що в мистецтві також складно, як і в політиці.

"Думаєте, в мистецтві легше? Те ж саме. Програми скрізь однакові, тільки суми інші. Я не боюся великих грошей. Я до них ставлюся як до якоїсь необхідності для вирішення нагальних питань", - зазначив він.

Артист розповів, що саме його не влаштовує в нинішньому устрої країни.

"Парламент вичерпав себе. Він не справляється. Мало людей, які хочуть зробити щось. Три людини - партія, 20 осіб – партія. Я б взагалі парламент скоротив удвічі. Багато їх дуже, а толку ніякого. Вимагати треба. Коли ти на роботі – ходи на роботу. Не хочеш ходити на роботу - поклади мандат. Чому людина, яка ходить на завод, повинна працювати з 8 до 18.00, а депутат може просто не прийти в Раду? Прохідний двір, а не парламент у нас. Це смішно для всього світу", - сказав Бобул.

Співак додав, що в політику він не піде, тому що його не відпустить музика.

"Я вам сказав усе, що дійсно думаю з цього приводу, але щодо президентства пожартував. Звичайно, в політику я не піду – мене музика не відпустить", - підсумував він.

Раніше повідомлялося, що Іво Бобул зібрався в президенти України.

"Народ підтримає, я це 100% знаю, навіть не сумніваюся в цьому... Я зважився на цей крок, тому що бачу, країна, в якій ми живемо, трошки йде не туди, куди потрібно. Ми падаємо у якусь прірву і не можемо зупинитися. Потрібна команда. Команда у мене практично готова, програма готова", - сказав він.

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