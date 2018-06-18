"Я бы сократил парламент": Иво Бобул рассказал о президентских планах

Музыкант отметил, что хочет видеть страну лучшей

Народный артист Украины Иво Бобул рассказал о своих президентских планах. Этим он поделился в интервью "КП Украина".

"Я сказал, что хочу видеть свою страну лучшей. У меня есть команда – и очень серьезная", - сказал Иво Бобул.

Музыкант отметил, что в искусстве также сложно, как и в политике.

"Думаете, в искусстве легче? То же самое. Программы везде одинаковые, только суммы другие. Я не боюсь больших денег. Я к ним отношусь как к какой-то необходимости для решения насущных вопросов", - отметил он.

Артист рассказал, что именно его не устраивает в нынешнем устройстве страны.

"Парламент изжил себя. Он не справляется. Мало людей, которые хотят сделать что-то. Три человека - партия, 20 человек – партия. Я бы вообще сократил парламент вдвое. Много их очень, а толку никакого. Требовать нужно. Коль ты на работе – ходи на работу. Не хочешь ходить на работу - положи мандат. Почему человек, который ходит на завод, должен работать с 8 до 18.00, а депутат может просто не при­йти в Раду? Проходной двор, а не парламент у нас. Это смешно для всего мира", - сказал Бобул.

Певец добавил, что в политику он не пойдет, потому что его не отпустит музыка.

"Я вам сказал все, что действительно думаю по этому поводу, но насчет президентства пошутил. Конечно, в политику я не пойду – меня музыка не отпустит", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что Иво Бобул собрался в президенты Украины.

"Народ поддержит, я это 100% знаю, даже не сомневаюсь в этом… Я решился на этот шаг, потому что вижу, страна, в которой мы живем, немножко идет не туда, куда нужно. Мы валимся в какую-то пропасть и не можем остановиться. Нужна команда. Команда у меня практически готова, программа готова", - сказал он.

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