"Я виріс на його піснях": екс-учасник DZIDZIO розповів, як його здивував Павло Зібров

Фото: Павло Зібров (прес-служба артиста)

Назар Гук заявив про спільну роботу зі знаменитим артистом естради

Нещодавно колишній учасник знаменитого українського гурту DZIDZIO Назар Гук (Julik) почав співпрацювати з Павлом Зібровим.

Про це він розповів у ексклюзивному інтерв'ю для Styler.

Перш за все легендарний артист естради здивував Назара простотою в спілкуванні і тим, що йому вдалося записати вокал до реміксу з одного дубля. Скоро світ побачить нова композиція, записана у співпраці з Зібровим, говорить він.

"Ми зателефонували, швидко домовилися про зустріч і я оперативно приїхав до нього зі Львова. Так само швидко він записав вокал з одного дубля. Це для мене ще один доказ того, що раніше не просто так артистами ставали і пробивалися в перші ешелони, як прийнято говорити, естради. Я не знаю, кожен артист з чинного шоу-бізнесу, особливо з молодих, зможе ось так з одного дубля записати вокал для реміксу ", - розповідає артист про співпрацю з Павлом Зібровим.

Фото: Екс-Dzidzio Назар Гук (РБК-Україна, Віталій Носач)

Артисти готують спільний трек: добре відому пісню, яка зазвучить по-новому.

Назар сам виріс на піснях Павла Зіброва, і тепер йому цікаво записати з ним пісню, яка з'явилася б у новому звучанні.

"А з огляду на те, що зараз Павло Зібров має ще і діджейський проект Зібрембо, я думаю, йому буде також добре мати в сеті свою стару пісню в інших обробок", - говорить він.

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Нагадаємо, раніше Назар Гук пояснив, чому українські артисти стали рідше бувати у військових, що служать у зоні АТО.

Також екс-клавішник DZIDZIO пояснив феномен популярності Олега Винника та Ірини Федишин.