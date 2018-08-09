"Моя повага воїнам": екс-учасник DZIDZIO розповів, чому артисти стали менше їздити на Донбас

Фото: Экс-Dzidzio Назар Гук (РБК-Украина, Виталий Носач)

Назар Гук висловив повагу українським військовим

В Україні поступово зменшується тенденція серед українських артистів часто їздити в зону АТО/ООС, зауважує Назар Гук (Екс-Dzidzio).

Про це він розповів у ексклюзивному інтерв'ю для Styler.

"Дуже багато моїх знайомих побували у військових на Донбасі. Був сплеск поїздок раніше, і ми з DZIDZIO були на" нульовці". На жаль, люди вже звикли до війни. На жаль, вони з нею вже змирилися", - згадує Назар Гук.

Йому сьогодні складно сказати, чому так сталося.

"Я не психолог і не політолог. Часто кажуть, що у нас панує зневіра і розчарування. Якщо чесно, то я бачу це трохи з іншого боку. Тому що я, навпаки, їду кудись, щоб принести людям радість, і щоб вони хоч на деякий час забули про війну, про біди. Треба все ж вміти переключати свідомість, відволікатися якось. Біди самі притягуються, а ось позитив нам треба шукати. Якщо ми самі не будемо до нього прагнути, то навряд чи він прийде сам. Навряд чи хтось прийде і скаже: "Ось тобі 500 гривень, піди розважся" або "Якби я не працював, краще розслабся і радій життю", - ділиться думками Назар.

Фото: Екс-Dzidzio Назар Гук (РБК-Україна, Віталій Носач)

На його думку, під час кризи і в складні часи всім українцям треба якомога частіше думати про щось хороше.

"Думаю, нам треба частіше собі говорити: ось зараз можна виділити десять хвилин на те, щоб посидіти біля фонтану, попити спрайту і послухати хорошу музику. А артист може допомогти знайти в цьому якесь натхнення і подарувати військовому посмішку. І ось ця посмішка допомагає бійцям в зоні АТО ", - вважає артист.

Він висловив окрему подяку захисникам України.

"Моя повага українським воїнам, адже якби вони не захищали нас, то ми б з вами тут не сиділи", - сказав він.

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