"Мое уважение воинам": экс-участник DZIDZIO рассказал, почему артисты стали меньше ездить на Донбасс

Фото: Экс-Dzidzio Назар Гук (РБК-Украина, Виталий Носач)

Назар Гук выразил уважение украинским военным

В Украине постепенно уменьшается тенденция среди украинских артистов часто ездить в зону АТО/ООС, замечает Назар Гук (Экс-Dzidzio).

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для Styler.

"Очень многие мои знакомые побывали у военных на Донбассе. Был всплеск поездок раньше, и мы с DZIDZIO были на "нулевке". К сожалению, люди уже привыкли к войне. К сожалению, они с ней уже смирились”, - вспоминает Назар Гук.

Ему сегодня сложно сказать, почему так произошло.

“Я ведь не психолог и не политолог. Часто говорят, что у нас царит уныние и разочарование. Если честно, то я вижу это немного с другой стороны. Потому что я, наоборот, еду куда-то, чтобы принести людям радость, и чтобы они хоть на время забыли о войне, о бедах. Надо все же уметь переключать сознание, отвлекаться как-то. Беды сами притягиваются, а вот позитив нам надо искать. Если мы сами не будем к нему стремиться, то вряд ли он придет сам. Вряд ли кто-то придет и скажет: "Вот тебе 500 гривен, пойди развлекись” или “Не работай, лучше расслабься и радуйся жизни", - делится мыслями Назар.

Фото: Экс-Dzidzio Назар Гук (РБК-Украина, Виталий Носач)

По его мнению, в кризис и в сложные времена всем украинцам надо как можно чаще думать о чем-то хорошем.

"Думаю, нам надо чаще себе говорить: вот сейчас можно выделить десять минут на то, чтобы посидеть у фонтана, попить спрайта и послушать хорошую музыку. А артист может помочь найти в этом какое-то вдохновение и подарить военному улыбку. И вот эта улыбка помогает бойцам в зоне АТО", - считает артист.

Он выразил отдельную благодарность защитникам Украины.

“Мое уважение украинским воинам, ведь если бы они не защищали нас, то мы бы с вами здесь не сидели”, - сказал он.

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Кстати, ранее Владимир Гройсман написал на своей официальной странице в Facebook, что будет просить президента о присвоении Усику звания Героя Украины. Сам же Усик тогда заявил, что даже не слышал о такой идее премьер-министра Украины.

Также стало известно, что журналист Аркадий Бабченко и писатель Сергей Лойко поругались в сети из-за победы Усика.