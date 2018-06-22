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"Навіщо ти мене народила?": Аліні Гросу не догодила її матір

STYLERЗірки        22.06.2018 - 13:32
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Артистка поскаржилася фанатам

Українська співачка Аліна Гросу, яка живе в Росії, поскаржилася на свою матір. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, де опублікувала пікантне фото.

"Пост з назвою: "Мамо, навіщо ти мене з такою попою народила?" - написала зірка.

На знімку Аліна Гросу позує в купальнику, демонструючи свої форми.

Нижче співачка вирішила поміркувати на тему комплексів і зовнішності.

"Завжди потрібно в першу чергу бути собою, але в той же час і стежити за собою. Лінь в людині я ніколи не підтримаю... Але і надмірну гонку в наш час за дистрофією теж не розумію. Якщо можеш змінити себе з допомогою правильного харчування і спорту – дій. Але ніколи не втрачай голови. ПП – це добре, а дієти, в основному, гроблять здоров'я... (кажу вам з власного багатого досвіду)", – додала Гросу.

Скріншот поста (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, Аліна Гросу оголилася в честь свята.

Відома українська співачка Аліна Гросу, яка вже тривалий час живе в Росії, поділилася з шанувальниками відвертим фото в купальнику на честь річниці своєї пісні "Хочу я баса".

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