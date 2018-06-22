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"Зачем ты меня родила?": Алине Гросу не угодила ее мать

STYLERЗвёзды        22.06.2018 - 13:32
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Артистка пожаловалась фанатам

Украинская певица Алина Гросу, которая живет в России, пожаловалась на свою мать. Об этом она написала на своей странице в Instagram, где опубликовала пикантное фото.

"Пост с названием: "Мама, зачем ты меня с такой попой родила?" - написала звезда под фото.

На снимке Алина Гросу позирует в купальнике, демонстрируя свои формы.

Ниже певица решила порассуждать на тему комплексов и внешности.

"Всегда нужно в первую очередь быть собой, но в то же время и следить за собой. Лень в человеке я никогда не поддержу... Но и чрезмерную гонку в наше время за дистрофией тоже не понимаю. Если можешь изменить себя с помощью правильного питания и спорта – действуй. Но никогда не теряй головы. ПП – это хорошо, а диеты, в основном, гробят здоровье... (говорю вам из собственного богатого опыта)", – добавила Гросу.

Скриншот поста (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, как Алина Гросу обнажилась в честь праздника.

Известная украинская певица Алина Гросу, которая уже длительное время живет в России, поделилась с поклонниками откровенным фото в купальнике в честь годовщины своей песни "Хочу я баса".

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