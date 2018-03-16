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Зеленський продемонстрував свою фізичну форму (відео)

STYLERЗірки        16.03.2018 - 22:59
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Шоумен активно займається спортом

Керівник студії "Квартал 95", актор і телеведучий Володимир Зеленський показав, як підтримує свою фізичну форму. Соотсветсвующее відео артист опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Вчора був "Вечірній квартал", а сьогодні пора за роботу. Спасибі нашим глядачам і зірковим гостям. Зняли круті випуски", - підписав ролик Зеленський.

На відео видно, як комік удосконалює своє тіло. 40-річний Володимир Зеленський всерйоз взявся за свою фізичну форму і показав, як він виконує віджимання від підлоги.

Однак артист ускладнив собі завдання, взявши в руки гантелі для збільшення навантаження на м'язи.

 

 

Відео: Володимир Зеленський (instagram.com/zelenskiy_official)

Раніше Володимир Зеленський показав, як підкорює спортивні "весільні" кільця.

Гуморист, лідер студії "Квартал 95" Володимир Зеленський серйозно взявся за своє здоров'я і фізичну форму. Відомий український шоумен продовжує дивувати шанувальників відео своїх тренувань зі спортзалу.

На цей раз Зеленський похвалився своїми досягненнями на гімнастичних кільцях. Відповідний відеоролик з'явився на Іnstagram-сторінці Володимира.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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