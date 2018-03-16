Зеленський продемонстрував свою фізичну форму (відео)

Шоумен активно займається спортом
Керівник студії "Квартал 95", актор і телеведучий Володимир Зеленський показав, як підтримує свою фізичну форму. Соотсветсвующее відео артист опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
"Вчора був "Вечірній квартал", а сьогодні пора за роботу. Спасибі нашим глядачам і зірковим гостям. Зняли круті випуски", - підписав ролик Зеленський.
На відео видно, як комік удосконалює своє тіло. 40-річний Володимир Зеленський всерйоз взявся за свою фізичну форму і показав, як він виконує віджимання від підлоги.
Однак артист ускладнив собі завдання, взявши в руки гантелі для збільшення навантаження на м'язи.
Відео: Володимир Зеленський (instagram.com/zelenskiy_official)
Раніше Володимир Зеленський показав, як підкорює спортивні "весільні" кільця.
Гуморист, лідер студії "Квартал 95" Володимир Зеленський серйозно взявся за своє здоров'я і фізичну форму. Відомий український шоумен продовжує дивувати шанувальників відео своїх тренувань зі спортзалу.
На цей раз Зеленський похвалився своїми досягненнями на гімнастичних кільцях. Відповідний відеоролик з'явився на Іnstagram-сторінці Володимира.