Жан Рено розповів, що він думає про київські ресторани

Актор порівняв київські ресторани з американськими

Відомий французький актор Жан Рено прилетів у Київ після зйомок у Карпатах і кожен вечір він вечеряє у київських ресторанах. Яке враження на знаменитого актора справила українська кухня та сервіс, розповідає "Вести".

Відомий французький актор Жан Рено приступив до зйомок у французько–українському трилері "Останній крок". Відомо, що Держкіно України виділило на цю кінокартину бюджет у 21 млн. гривень, а загальний бюджет фільму – 73 млн. гривень.

Натурні зйомки проходили в Карпатах, а в столиці будуть знімати інтер'єрні сцени.

Український продюсер картини Олег Герман поділився інформацією про те, як зірка проводить час в столиці України, куди їздить вечеряти і що розповідає про київські ресторани.

Жан Рено відзначив високий рівень обслуговування і різноманітність вин в меню.

“У Києві Жану дуже сподобалися ресторани з італійською кухнею. Він високо оцінив якість стейків і різноманітність карти червоних вин, в яких добре розбирається. Обожнює чорну ікру. Рено помітив, що по оформленню та смаколикам їжі київські ресторани не поступаються аналогічним закладам Нью-Йорка, де зірка проживає більшість часу, будучи киноакадемиком "Оскара". Жан сам захоплений кухнею і любить готувати", – поділився Герман.

Продюсер стверджує, що французький актор сам любить готувати, а також у нього є у Франції свій оливковий гай.

“Особливо, як він мені вчора зізнався, що йому подобається готувати суп з артишоків. Свою кулінарну майстерність Рено відмінно показав у комедії "Шеф" 2012 року, де знімалися професійні кухарі. У Жана чимало друзів – власників ресторанів, а у самого Рено у Франції є оливковий гай і він робить оливкову олію. І обіцяв прислати мені пляшечку", - сміється продюсер.

По місту Жан Рено гуляє мало, так як його миттєво впізнають перехожі, яких охорона змушена стримувати, так як вони не дають зірці нормально переміщатися по столиці.

“Київ він бачить, в основному, з вікна автомобіля тому, що спокійно вийти на вулицю неможливо – його миттєво впізнають: чимало перехожих, які починають лізти прямо в обличчя. Тому охороні їх доводиться стримувати. Весь час тут щільно розписаний: зйомки і вечеря", - зазначив Герман.

За сюжетом фільму, який знімається в Києві, 54-річний кілер, якого грає Рено, живе біля озера в Канаді. Він знаходить недалеко від свого будинку молоду жінку, яка потрапила в аварію і починає її виходжувати. І через деякий час виявляється, що жінка опинилася біля його будинку не випадково.

Продюсер Олег Герман зізнається, що Жан Рено любить психологічні сцени, де є контакт з іншими акторами і можна показати всю палітру почуттів.

"Багато чого вже було. В тому числі і зйомки справжнього вовка в одній зі сцен", - поділився Герман.

Прем'єра фільму "Останній крок" запланована на 2019 рік.

До речі, легендарний Жан Рено заговорив по-українськи.