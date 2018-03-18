Жан Рено рассказал, что он думает о киевских ресторанах

Актер сравнил киевские рестораны с американскими

Известный французский актер Жан Рено прилетел в Киев после съемок в Карпатах и каждый вечер он ужинает в киевских ресторанах. Какое впечатление на знаменитого актера произвела украинская кухня и сервис, рассказывает "Вести".

Известный французский актер Жан Рено приступил к съемкам во французско–украинском триллере "Последний шаг". Известно, что Госкино Украины выделило на эту кинокартину бюджет в 21 млн. гривен, а общий бюджет фильма – 73 млн.гривен.

Натурные съемки проходили в Карпатах, а в столице будут снимать интерьерные сцены.

Украинский продюсер картины Олег Герман поделился информацией о том, как звезда проводит время в столице Украины, куда ездит ужинать и что рассказывает о киевских ресторанах.

Жан Рено отметил высокий уровень обслуживания и разнообразие вин в меню.

“В Киеве Жану очень понравились рестораны с итальянской кухней. Он высоко оценил качество стейков и разнообразие карты красных вин, в которых хорошо разбирается. Обожает черную икру. Рено заметил, что по оформлению и вкусности еды киевские рестораны не уступают аналогичным заведениям Нью-Йорка, где звезда проживает большинство времени, являясь киноакадемиком “Оскара”. Жан сам увлечен кухней и любит готовить”, – поделился Герман.

Продюсер утверждает, что французский актер сам любит готовить, а также у него есть во Франции своя оливковая роща.

“Особенно, как он мне вчера признался, ему нравится готовить суп из артишоков. Свое кулинарное мастерство Рено отлично показал в комедии “Шеф” 2012 года, где снимались профессиональные повара. У Жана немало друзей – владельцев ресторанов, а самого Рено во Франции есть оливковая роща и он производит оливковое масло. И обещал прислать мне бутылочку”, - смеется продюсер.

По городу Жан Рено гуляет мало, так как его моментально узнают прохожие, которых охрана вынуждена сдерживать, так как они не дают звезде нормально перемещаться по столице.

“Киев он видит, в основном, из окна автомобиля потому, что спокойно выйти на улицу невозможно – его мгновенно узнают: немало прохожих, которые начинают лезть прямо в лицо. Поэтому охране их приходится сдерживать. Все время здесь плотно расписано: съемки и ужин”, - отметил Герман.

По сюжету фильма, который снимается в Киеве, 54-летний киллер, которого играет Рено, живет возле озера в Канаде. Он находит недалеко от своего дома молодую женщину, которая попала в аварию и начинает ее выхаживать. И через некоторое время оказывается, что женщина очутилась возле его дома не случайно.

Продюсер Олег Герман признается, что Жан Рено любит психологические сцены, где есть контакт с другими актерами и можно показать всю палитру чувств.

"Много уже чего было. В том числе и съемки настоящего волка в одной из сцен", - поделился Герман.

Премьера фильма "Последний шаг" запланирована на 2019 год.

Кстати, легендарный Жан Рено заговорил по-украински.