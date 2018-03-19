Дружина екс-ведучого Євробачення народила другу дитину (фото)

Дружина шоумена зображена на фото в пологовому будинку
Український шоумен Олександр Остапчук, який вів Євробачення 2017 у Києві, вдруге став батьком. У його дружини Олени народився хлопчик. Дитину назвали Еван Олександр. Про це стало відомо з Instagram ведучого, де він опублікував фото щасливого сімейства.
"Зараз у нас весь пакет. Ласкаво просимо у світ, Еван Олександр", - написав під фото Осапчук.
На знімку сфотографована щаслива дружина Володимира, малюк і донька Емілія.
Фото: Дружина Остапчука народила хлопчика (instagram.com/vova_ostapchuk)
Відзначимо, що дружина Володимира народжувала малюка в Торонто.
Фото: Володимир Остапчук (instagram.com-vova_ostapchuk)
Як раніше писав Styler, дружина Володимира повідала, що до першої вагітності вони з чоловіком поставилися дуже серйозно, весь час ходили по лікарях.
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