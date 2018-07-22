Дружина Позитиву похвалилася соковитими сідницями в пікантній фотосесії

Фото: Позитив (instagram.com/positiff)

Андрійчук ганна-Завгородня опублікувала три пікантних чорно-білих знімка

Дружина відомого співака і соліста групи "Время и Стекло" Позитиву Ганна Андрійчук-Завгородня опублікувала у своєму Instagram кілька гарячих фото у спідній білизні з жаркої фотосесії.

Фото: Позитив з дружиною (instagram.com/annchuk)

Гаряча довгонога брюнетка з розкішною фігурою опублікувала три чорно-білих знімка, які схвилювали її підписників.

На першому фото Аня похвалилася своїми точеними стегнами і "осиною" талією. Вона позує топлес в одних стрінгах, а на її сідницях маркером написано "Love".

Фото з еротичної фотосесії дружини Позитиа (instagram.com/annchuk)

На другому знімку пекуча брюнетка в еротичній позі "відпочиває" на підлозі, одягнена в напівпрозору футболку, одягнену на голе тіло, також на ній надіті чорні труси і колготки в крупну сітку.

Фото з еротичної фотосесії дружини Позитиа (instagram.com/annchuk)

Завершив сет еротичних фото Анни Андрійчук-Завгородньої знімок на підлозі, на якому красуня грайливо оголила плече.

Фото з еротичної фотосесії дружини Позитиа (instagram.com/annchuk)

Варто відзначити, що дружина Позитиву не соромиться демонструвати своїм підписникам розкішне тіло. Вона часто публікує провокаційні, а іноді і "голі" фото.

До речі, нещодавно брюнетка з "Неангелів" опублікувала фото в купальнику з невідомим хлопцем.

Рекомендуємо до перегляду: