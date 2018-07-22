Жена Позитива похвасталась сочными ягодицами в пикантной фотосессии

Фото: Позитив (instagram.com/positiff)

Анна Андрийчук-Завгородняя опубликовала три пикантных черно-белых снимка

Супруга известного певца и солиста группы "Время и Стекло" Позитива Анна Андрийчук-Завгородняя опубликовала в своем Instagram несколько горячих фото в нижнем белье из жаркой фотосессии.

Фото: Позитив с женой (instagram.com/annchuk)

Горячая длинноногая брюнетка с роскошной фигурой опубликовала три черно-белых снимка, которые взволновали ее подписчиков.

На первом фото Аня похвасталась своими точеными бедрами и "осиной" талией. Она позирует топлес в одних стрингах, а на ее ягодицах маркером написано "Love".

Фото из эротической фотосессии жены Позитиа (instagram.com/annchuk)

На втором снимке жгучая брюнетка в провокационной позе "отдыхает" на полу, одетая в полупрозрачную футболку, одетую на голое тело, также на ней надеты трусы и черные колготки в крупную сетку.

Фото из эротической фотосессии жены Позитиа (instagram.com/annchuk)

Завершил сет эротических фото Анны Андрийчук-Завгородней снимок на полу, на котором красотка игриво оголила плечико.

Фото из эротической фотосессии жены Позитиа (instagram.com/annchuk)

Стоит отметить, что супруга Позитива не стесняется демонстрировать своим подписчикам роскошное тело. Она часто публикует провокационные, а иногда и "голые" фото.

Кстати, недавно брюнетка из "НеАнгелов" опубликовала фото в купальнике с неизвестным парнем.

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