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"Зібрембо на висоті": Зібров вирішив викликати весну новою піснею

STYLERЗірки        21.03.2018 - 17:59
Павло Зібров (фото: прес-служба артиста)
Павло Зібров (фото: прес-служба артиста)

Легендарний артист порадував українців новим треком

Популярний співак, Народний артист України Павло Зібров представив свіжий трек - "Я тебе люблю".

Цю композицію артист присвятив коханій дружині Марині і всіх дівчаткам, дівчатам, жінкам і бабусям України.

"Так хочеться вже, щоб наші прекрасні леді відчули весну і забули про холод і сіру монотонність, дістали кращі наряди та посміхнулися. Розквітли з природою, з першими бруньками на деревах і першими весняними співами птахів. Щоб прискорити процес, я вирішив подарувати нашим улюбленим і чарівним нову весняну пісню. Так набридли ці банальності: шуби, косметика, квіти... Це все зноситься, порветься, забудеться. А пісня звучатиме століттями! Беріть приклад, чоловіки, та освідчуйтеся у коханні своїм милим якомога частіше!" - прокоментував Зібров своє нове творіння.

Відео з YouTube/Павло Зібров

Користувачам сподобалася пісня Павла Миколайовича.

"Зібрембо на висоті. Як завжди", - написав один з користувачів.

До речі, Джамала презентувала "окрыляющую" пісню.

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Теги: Павел Зибров, украинская музыка
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