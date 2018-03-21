"Зибрембо на высоте": Зибров решил вызвать весну новой песней

Легендарный артист порадовал украинцев новым треком
Популярный певец, Народный артист Украины Павел Зибров представил свежий трек - "Я тебе люблю".
Эту композицию артист посвятил любимой жене Марине и всем девочкам, девушкам, женщинам и бабушкам Украины.
"Так хочется уже, чтобы наши прекрасные леди почувствовали весну и забыли о холоде и серой монотонности, достали лучшие наряды и улыбнулись. Расцвели с природой, с первыми почками на деревьях и первыми весенними пениями птиц. Чтобы ускорить процесс, решил подарить нашим любимым и волшебным новую весеннюю песню. Так надоели эти банальности: шубы, косметики, цветы... Это сносится, порвется, забудется. А песня будет звучать веками! Берите пример, мужчины, и признавайтесь в любви своим ненаглядным как можно чаще!" - прокомментировал Зибров свое новое творение.
Видео с YouTube/Павло Зібров
Пользователям понравилась песня Павла Николаевича.
"Зибрембо на высоте. Как всегда", - написал один из пользователей.