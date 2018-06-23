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Знаменита актриса зізналася, що її донька трансгендер

STYLERЗірки        23.06.2018 - 19:50
Фото: Синтія Ніксон (instagram.com/cynthiaenixon)
Фото: Синтія Ніксон (instagram.com/cynthiaenixon)

Сама актриса вже давно живе в шлюбі з жінкою

Знаменита американська актриса Синтія Ніксон повідомила, що її дочка перетворилася в сина. Про це актриса написала у своєму Instagram.

Знаменита актриса Синтія Ніксон, зірка телесеріалу "Секс у великому місті", публічно повідомила, що її дочка Саманта – трансгендер.

Відомо, що 52-річна актриса зараз є кандидатом в губернатори Нью-Йорка. Крім того, Синтія Ніксон неодноразово зізнавалася у своїй нетрадиційній орієнтації.

Саманта Мозес, якій нещодавно виповнився 21 рік – дочка Синтії Ніксон і її цивільного чоловіка, англійського професора Денні Мозеса. Вони прожили в цивільному шлюбі близько 8 років. У Саманти є молодший брат Чарльз, якому 15 років.

У 2012 році Синтія Ніксон зареєструвала свої відносини з Крістін Маріноні. У цьому шлюбі народився син Макс Еллінгтон Ніксон-Маріноні, якого народила Крістін.

"Я не відчуваю, що я змінилася. Я була з чоловіками все моє життя і ніколи не закохувалася в жінку. Але коли це сталося, це зовсім не здавалося дивним. Я просто жінка, яка кохає іншу жінку",- розповідала Синтія Ніксон про свою орієнтацію.

Актриса опублікувала фотографію своєї дочки і привітала її з закінченням коледжу. На фото зображений хлопчик, якого Синтія назвала Самуелем Джозефом Мозесом.

Крім того, актриса поставила під текстом хештег TransDayofAction – це назва громадського руху на захист прав трансгендерів і тих, хто не може визначитися зі своєю статтю.

"Я так пишаюся своїм сином Самуелем Джозефом Мозесом (звуть Сеф), який закінчив коледж у цьому місяці. Я вітаю його і всіх інших, хто відзначає сьогоднішній #TransDayofAction", - підписала фотографію Ніксон.

Скріншот фото (instagram.com/cynthiaenixon)

До речі, дівчина-трансгендер розповіла, як знялася з обліку у військкоматі.

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Теги: актриса, Секс и город, трансгендер
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