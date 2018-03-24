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"Золота" Даша Астаф'єва в купальнику вразила мережу ніжною фотосесією

STYLERЗірки        24.03.2018 - 15:08
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com-da_astafieva)
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com-da_astafieva)

Користувачі пишуть компліменти співачці на її сторінці в соцмережі

Українська співачка, секс-символ і екс-зірка журналу Playboy Даша Астаф'єва поділилася зі своїми шанувальниками в мережі Instagram "золотими фотографіями".

"Goldmine" - підписала Даша свої фото та висловила подяку за фотосесію і чудовий день художнику Сергію Піскунова.

Скріншот сторінки instagram.com/da_astafieva

У бежевому купальнику Астаф'єва позувала, обсипана золотими блискітками, що не залишило байдужими її фанатів.

"Даша навіщо тобі цей блиск, ти без нього шалена красуня", "Майже Клеопатра", "Так сексуально", "Як же красиво!", "Золота дівчинка. Щастя на ім'я Даша", "Golden Lady", написали підписники свої враження.

Скріншот сторінки instagram.com/da_astafieva

"Дашулька золотюшкіна", "Золота левиця, якій не можна не здивуватися", "Це до грошей", - жартували інші.

Скріншот сторінки instagram.com/da_astafieva

Але байдужим така фотосесія не залишила нікого.

Відзначимо, раніше Даша Астаф'єва поділилася зі своїми шанувальниками в мережі Instagram урбаністичними знімками зі своєї недавньої фотосесії.

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Теги: Даша Астаф'єва
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