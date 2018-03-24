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"Золотая" Даша Астафьева в купальнике поразила сеть нежной фотосессией

STYLERЗвёзды        24.03.2018 - 15:08
Фото: Даша Астафьева (instagram.com-da_astafieva)
Фото: Даша Астафьева (instagram.com-da_astafieva)

Пользователи пишут комплименты певице на ее странице в соцсети

Украинская певица, секс-символ и экс-звезда журнала Playboy Даша Астафьева поделилась со своими поклонниками в сети Instagram "золотими фотографиями".

"Goldmine" - подписала Даша свои фото и выразила благодарность за фотосессию и замечателый день художнику Сергею Пискуново.

Скриншот страницы instagram.com/da_astafieva

В бежевом купальнике Астафьева позировала, обсыпанная золотими блестками, что не оставило равнодушными ее фанатов.

"Даша зачем тебе этот блеск, ты без него обалденная красотка", "Почти Клеопатра", "Так сексуально", "Как же красиво!", "Золотая девочка. Счастье по имени Даша", "Golden Lady", написали подписчики свои впечатления.

Скриншот страницы instagram.com/da_astafieva

"Дашулька золотюшкина", "Золотая львица, которой нельзя не удивиться", "Это к деньгам", - шутили другие.

Скриншот страницы instagram.com/da_astafieva

Но равнодушным такая фотосессия не оставила никого.

Отметим, ранее Даша Астафьева поделилась со своими поклонниками в сети Instagram урбанистическими снимками со своей недавней фотосессии.
 

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Теги: Даша Астафьева
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