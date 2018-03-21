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Зірка Comedy Club попав в "Чистилище"

STYLERЗірки        21.03.2018 - 08:44
Семен Слєпаков (Whiskas® Russia/youtube.com)
Семен Слєпаков (Whiskas® Russia/youtube.com)

Відомий комік заспівав в окупованому Криму

Знаменитий російський комік, автор і виконавець власних пісень, учасник російського КВК і зірка шоу Comedy Club Семен Слєпаков потрапив у базу злочинців "Миротворця". Відповідний запис з'явився в розділі "Чистилище" на сайті організації.

"Свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення в окупований Росією Крим. Незаконна концертна діяльність на території окупованого Криму", - повідомили в організації.

Семен Слєпаков 17 березня 2018 року виступив на відкритті ресторану "Simfero" в окупованому Сімферополі.

Відео: Семен Слєпаков – "Кожну п'ятницю" (YouTube/Семен Слєпаков)

Скріншот сайту (myrotvorets.center/criminal)

Відео: Семен Слєпаков – "Звернення до народу" (YouTube/Семен Слєпаков)

Скріншот поста (instagram.com/andrey_chernogorodov)

Раніше російський комік висміяв "Putin team". Семен Слєпаков вже не вперше "висміював" російського президента і рівень життя в РФ.

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Теги: комик, Семен Слепаков, Миротворец
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