Зірка Comedy Club попав в "Чистилище"

Відомий комік заспівав в окупованому Криму
Знаменитий російський комік, автор і виконавець власних пісень, учасник російського КВК і зірка шоу Comedy Club Семен Слєпаков потрапив у базу злочинців "Миротворця". Відповідний запис з'явився в розділі "Чистилище" на сайті організації.
"Свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення в окупований Росією Крим. Незаконна концертна діяльність на території окупованого Криму", - повідомили в організації.
Семен Слєпаков 17 березня 2018 року виступив на відкритті ресторану "Simfero" в окупованому Сімферополі.
Відео: Семен Слєпаков – "Кожну п'ятницю" (YouTube/Семен Слєпаков)
Скріншот сайту (myrotvorets.center/criminal)
Відео: Семен Слєпаков – "Звернення до народу" (YouTube/Семен Слєпаков)
Скріншот поста (instagram.com/andrey_chernogorodov)
Раніше російський комік висміяв "Putin team". Семен Слєпаков вже не вперше "висміював" російського президента і рівень життя в РФ.