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Звезда Comedy Club угодил в "Чистилище"

STYLERЗвёзды        21.03.2018 - 08:44
Семен Слепаков (Whiskas® Russia/youtube.com)
Семен Слепаков (Whiskas® Russia/youtube.com)

Известный комик спел в оккупированном Крыму

Знаменитый российский комик, автор и исполнитель собственных песен, участник российского КВН и звезда шоу Comedy Club Семен Слепаков угодил в базу преступников "Миротворца". Соответствующая запись появилась в разделе "Чистилище" на сайте организации.

"Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Крыма", - сообщили в организации.

Семен Слепаков 17 марта 2018 года выступил на открытии ресторана "Simfero" в оккупированном Симферополе.

Видео: Семен Слепаков – "Каждую пятницу" (YouTube/Семен Слепаков)

Скриншот сайта (myrotvorets.center/criminal)

Видео: Семен Слепаков – "Обращение к народу" (YouTube/Семен Слепаков)

Скриншот поста (instagram.com/andrey_chernogorodov)

Ранее российский комик высмеял "Putin team". Семен Слепаков уже не впервые "высмеивает" российского президента и уровень жизни в РФ.

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Теги: комик, Семен Слепаков, Миротворец
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