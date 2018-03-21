Звезда Comedy Club угодил в "Чистилище"

Известный комик спел в оккупированном Крыму
Знаменитый российский комик, автор и исполнитель собственных песен, участник российского КВН и звезда шоу Comedy Club Семен Слепаков угодил в базу преступников "Миротворца". Соответствующая запись появилась в разделе "Чистилище" на сайте организации.
"Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Крыма", - сообщили в организации.
Семен Слепаков 17 марта 2018 года выступил на открытии ресторана "Simfero" в оккупированном Симферополе.
Видео: Семен Слепаков – "Каждую пятницу" (YouTube/Семен Слепаков)
Скриншот сайта (myrotvorets.center/criminal)
Видео: Семен Слепаков – "Обращение к народу" (YouTube/Семен Слепаков)
Скриншот поста (instagram.com/andrey_chernogorodov)
Ранее российский комик высмеял "Putin team". Семен Слепаков уже не впервые "высмеивает" российского президента и уровень жизни в РФ.