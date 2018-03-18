Зірка серіалу "Свати" потрапив у лікарню

Знаменитий російський актор був госпіталізований у Москві

Відомий російський актор, зірка серіалу "Свати" Федір Добронравов, якому СБУ заборонила в'їзд в Україну, потрапив до лікарні в неділю, 18 березня, передає телеканал РЕН ТВ.

Інформацію підтвердила представник артиста Ірина Сойкина, але подробиць події не зазначила.

За її словами, Добронравов знаходиться в лікарні, "але йому вже краще".

Федір Добронравов — переважно комедійний кіно - і театральний актор. У 2011 році йому присвоєно звання Народного артиста Росії.

Він відомий за такими фільмами і серіалами як "Свати", "Ліквідація", "День радіо", "Золоте теля" та інших.

Фото: Федір Добронравов (instagram.com-fedordobronravov)

Нагадаємо, заборонений в Україні Добронравов зробив гучну заяву про серіал "Свати".

29 листопада 2017 року Держкіно заборонило показ в Україні всіх сезонів серіалу "Свати" після висловлювань Федора Добронравова про окупацію Криму (актор виконав одну з головних ролей в серіалі – Івана Будько).