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Звезда сериала "Сваты" попал в больницу

STYLERЗвёзды        18.03.2018 - 21:25
Скриншот из видео
Скриншот из видео

Знаменитый российский актер был госпитализирован в Москве

Известный российский актер, звезда сериала "Сваты" Федор Добронравов, которому СБУ запретило въезд в Украину, попал в больницу в воскресенье, 18 марта, передает телеканал РЕН ТВ.

Информацию подтвердила представитель артиста Ирина Сойкина, но подробностей произошедшего не озвучила.

По ее словам, Добронравов находится в больнице, "но ему уже лучше".

Федор Добронравов — преимущественно комедийный кино- и театральный актер. В 2011 году ему присвоили звание Народного артиста России.

Он известен по таким фильмам и сериалам как "Сваты", "Ликвидация", "День радио", "Золотой теленок" и другим.

Фото: Федор Добронравов (instagram.com-fedordobronravov)

Напомним, запрещенный в Украине Добронравов сделал громкое заявление о сериале "Сваты".

29 ноября 2017 года Госкино запретило показ в Украине всех сезонов сериала "Сваты" после высказываний Федора Добронравова об оккупации Крыма (актер исполнил одну из главных ролей в сериале – Ивана Будько).

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Теги: Сваты
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