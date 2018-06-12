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Зірку серіалу "Зачаровані" підозрюють в зберіганні кокаїну

STYLERЗірки        12.06.2018 - 14:27
Фото: кадр из фильма "Paranormal"
Фото: кадр из фильма "Paranormal"

Противницю Харві Вайнштейна звинуватили в зберіганні наркотиків

Актрису Роуз МакГоун, відомою за роллю Пейдж Метьюс в телесеріалі "Зачаровані", звинуватили в в придбанні і зберіганні кокаїну. Артистці, яка є однією з головних супротивників скандального голлівудського продюсера Харві Вайнштейна, загрожує тюремне ув'язнення терміном до 10 років. Про це повідомляє Deadline.

Ще в січні 2017 року МакГоун залишила на пасажирському кріслі літака авіакомпанії United Airlines свій гаманець, в якому поліцейські знайшли наркотики. "Роуз послідовно заявляє про свою невинність. Ці звинувачення ніколи б не були пред'явлені, якби не її активність щодо захисту прав жінок, відома по всьому світу. Запевняю вас, це виборче переслідування зустріне гідну відсіч", - стверджує адвокат актриси Хосе Баез.

Нагадаємо, що в мережі з'явився трейлер перезапуску серіалу "Зачаровані".

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Теги: зачарованные, сериалы, актриса, наркотик
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