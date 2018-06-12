Звезду сериала "Зачарованные" подозревают в хранении кокаина

Противницу Харви Вайнштейна обвинили в хранении наркотика

Актрису Роуз МакГоун, известую по роли Пейдж Мэтьюс в телесериале "Зачарованные", обвинили в в приобретении и хранении кокаина. Артистке, которая является одной из главных противниц скандального голливудского продюсера Харви Вайнштейна, грозит тюремное заключение сроком до 10 лет. Об этом сообщает Deadline.

Еще в январе 2017 года МакГоун оставила на пассажирском кресле самолета авиакомпании United Airlines свой бумажник, в котором полицейские нашли наркотики. "Роуз последовательно заявляет о своей невиновности. Эти обвинения никогда бы не были предъявлены, если бы не ее активность в защите прав женщин, известная по всему миру. Уверяю вас, это избирательное преследование встретит достойный отпор", - утверждает адвокат актрисы Хосе Баез.

Напомним, что в сети появился трейлер перезапуска сериала "Зачарованные".