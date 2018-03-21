Зірку The Beatles посвятили в лицарі

Екс-ударник найвідомішого в світі гурту отримав почесне звання

Колишнього ударника легендарного британського рок-гурту The Beatles Рінго Старра посвятили в лицарі Британської імперії. Про це повідомляє ВВС.

"Це дійсно багато значить. Це означає визнання того, що ми зробили. Мені було приємно прийняти це (звання - ред.)", - сказав музикант.

Фото: Рінго Старр (twitter/abcnews)

Скріншот поста (instagram.com/kensingtonroyal)

Церемонія посвяти 77-річного музиканта в лицарі пройшла в Букінгемському палаці за участю герцога Кембриджського Вільяма.

Напередодні церемонії Старр вирішив запитати у свого колишнього колеги по групі поради, як поводитися під час посвячення. Минулого тижня він зустрічався з сером Полом Маккартні, який став лицарем Британської імперії в 1997 році.

Фото The Beatles (thebeatles.com)

Про те, що музикант стане лицарем Британської імперії, стало відомо в кінці 2017 року. Варто выдзначити, що в 1965 році музикант став кавалером ордена Британської імперії.

Раніше барабанщика з Metallica зробили лицарем.

До речі, королева Єлизавета II написала лист хлопчику із Запоріжжя.