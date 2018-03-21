Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Зірку The Beatles посвятили в лицарі

STYLERЗірки        21.03.2018 - 15:03
Фото: The Beatles (National Portrait Gallery)
Фото: The Beatles (National Portrait Gallery)

Екс-ударник найвідомішого в світі гурту отримав почесне звання

Колишнього ударника легендарного британського рок-гурту The Beatles Рінго Старра посвятили в лицарі Британської імперії. Про це повідомляє ВВС.

"Це дійсно багато значить. Це означає визнання того, що ми зробили. Мені було приємно прийняти це (звання - ред.)", - сказав музикант.

Фото: Рінго Старр (twitter/abcnews)

Скріншот поста (instagram.com/kensingtonroyal)

Церемонія посвяти 77-річного музиканта в лицарі пройшла в Букінгемському палаці за участю герцога Кембриджського Вільяма.

Напередодні церемонії Старр вирішив запитати у свого колишнього колеги по групі поради, як поводитися під час посвячення. Минулого тижня він зустрічався з сером Полом Маккартні, який став лицарем Британської імперії в 1997 році.

Фото The Beatles (thebeatles.com)

Про те, що музикант стане лицарем Британської імперії, стало відомо в кінці 2017 року. Варто выдзначити, що в 1965 році музикант став кавалером ордена Британської імперії.

Раніше барабанщика з Metallica зробили лицарем.

До речі, королева Єлизавета II написала лист хлопчику із Запоріжжя.

Стало відомо, коли відбудеться весілля принца Гаррі і Меган Маркл Вагітна Кейт Міддлтон здивувала шанувальників танцем з ведмедем (фото)
Теги: Британия, The Beatles, орден, Ринго Старр
"Рука до ліктя у колектора просто висіла": з'явилися нові деталі вибуху в київській багатоповерхівці
У Сумах дитина потрапила в реанімацію через отруєння кімнатною рослиною
"Ба-бах": Савченко епічно потролила депутатів (відео)
"Микита, твоєї мами більше немає": з'явилися нові деталі про страшне вбивство жінки під Києвом
On Top