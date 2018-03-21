Зірку The Beatles посвятили в лицарі

Екс-ударник найвідомішого в світі гурту отримав почесне звання
Колишнього ударника легендарного британського рок-гурту The Beatles Рінго Старра посвятили в лицарі Британської імперії. Про це повідомляє ВВС.
"Це дійсно багато значить. Це означає визнання того, що ми зробили. Мені було приємно прийняти це (звання - ред.)", - сказав музикант.
Фото: Рінго Старр (twitter/abcnews)
Скріншот поста (instagram.com/kensingtonroyal)
Церемонія посвяти 77-річного музиканта в лицарі пройшла в Букінгемському палаці за участю герцога Кембриджського Вільяма.
Напередодні церемонії Старр вирішив запитати у свого колишнього колеги по групі поради, як поводитися під час посвячення. Минулого тижня він зустрічався з сером Полом Маккартні, який став лицарем Британської імперії в 1997 році.
Фото The Beatles (thebeatles.com)
Про те, що музикант стане лицарем Британської імперії, стало відомо в кінці 2017 року. Варто выдзначити, що в 1965 році музикант став кавалером ордена Британської імперії.
Раніше барабанщика з Metallica зробили лицарем.
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