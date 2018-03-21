Звезду The Beatles посвятили в рыцари

Экс-ударник самой известной в мире группы получил почетное звание
Бывшего ударника легендарной британской рок-группы The Beatles Ринго Старра посвятили в рыцари Британской империи. Об этом сообщает ВВС.
"Это действительно много значит. Это означает признание того, что мы сделали. Мне было приятно принять это (звание - ред.)", - сказал музыкант.
Фото: Ринго Старр (twitter/abcnews)
Скриншот поста (instagram.com/kensingtonroyal)
Церемония посвящения 77-летнего музыканта в рыцари прошла в Букингемском дворце с участием герцога Кембриджского Уильяма.
Накануне церемонии Старр решил спросить у своего бывшего коллеги по группе совета, как вести себя во время посвящения. На прошлой неделе он встречался с сэром Полом Маккартни, который стал рыцарем Британской империи в 1997 году.
Фото: The Beatles (thebeatles.com)
О том, что музыкант станет рыцарем Британской империи, стало известно в конце 2017 года. Стоит отметить, что в 1965 году музыкант стал кавалером ордена Британской империи.
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