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Звезду The Beatles посвятили в рыцари

STYLERЗвёзды        21.03.2018 - 15:03
Фото: The Beatles (National Portrait Gallery)
Фото: The Beatles (National Portrait Gallery)

Экс-ударник самой известной в мире группы получил почетное звание

Бывшего ударника легендарной британской рок-группы The Beatles Ринго Старра посвятили в рыцари Британской империи. Об этом сообщает ВВС.

"Это действительно много значит. Это означает признание того, что мы сделали. Мне было приятно принять это (звание - ред.)", - сказал музыкант.

Фото: Ринго Старр (twitter/abcnews)

Скриншот поста (instagram.com/kensingtonroyal)

Церемония посвящения 77-летнего музыканта в рыцари прошла в Букингемском дворце с участием герцога Кембриджского Уильяма.

Накануне церемонии Старр решил спросить у своего бывшего коллеги по группе совета, как вести себя во время посвящения. На прошлой неделе он встречался с сэром Полом Маккартни, который стал рыцарем Британской империи в 1997 году.

Фото: The Beatles (thebeatles.com)

О том, что музыкант станет рыцарем Британской империи, стало известно в конце 2017 года. Стоит отметить, что в 1965 году музыкант стал кавалером ордена Британской империи.

Ранее барабанщика из Metallica сделали рыцарем.

Кстати, королева Елизавета II написала письмо мальчику из Запорожья.

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Теги: Британия, The Beatles, орден, Ринго Старр
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