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Украинский мастер создал невероятный "автомобиль-стелс" для устрашения врагов (фото)

Фото: украинский автолюбитель сконструировал брутальную машину (facebook.com / Владимир Вавило)
Автор: Владимир Костырин

Украинский мастер автолюбитель сконструировал необычную "боевую" машину с причудливым воинственным дизайном. Чудо-транспорт оборудован конструкциями в виде пушек, ракеты и даже двух истребителей Стелс, внешне напоминающих знаменитые Lockheed F-117 Nighthawk.

Об этом передает издание "ТопЖыр".

Автором этого автомобильного творения является умелец Владимир Вавило. Мужчина несколько лет назад на выставке презентовал невероятную машину-монстра, созданную под впечатлением фантастического ужастика "Чужой".

Теперь мужчина объясняет, что новое свое произведение он "сделал под влиянием войны и для пропаганды победы Украины".

Автолюбитель создал брутальную машину (фото с Facebook-страницы Владимира Вавило)

Этот транспорт, способный одним своим видом выбить почву из-под ног любого врага, создан на основе Volkswagen Caddy, но все переделано до неузнаваемости. Под капотом брутального зверя на колесах - 350-сильный двигатель V8.

"Боевая" машина имеет необычный брутальный дизайн(фото с Facebook-страницы Владимира Вавило)

Кабина бандеромобиля исполнена с "претензией" на Humvee ВВС США, а на ней сверху установлены "самолеты-невидимки" один на другом. Кругом - куча стволов и ракета. Впереди крепится на флагштоке украинское знамя.

Украинский мастер автолюбитель показал свое новое творение (фото с Facebook-страницы Владимира Вавило)

К слову, предлагаем вам также оценить предыдущий автомобиль-"Чужой", который в 2019-м прославил мастера.

Видео: украинский мастер сконструировал автомобильного монстра в духе "Чужого"

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Автомобильное движение