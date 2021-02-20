Украинцы скупают авто с пробегом: эксперты назвали главные тренды рынка

В течение 2020 года на портале разместили 1,8 млн объявлений по продаже транспорта от 838 тыс. продавцов. При этом самая большая часть предложений касалась именно легковых авто — их было 65%. Аналитики рассказали, сколько стоят машины на вторичном рынке и на какие из них был наибольший спрос в прошлом году.

Какие автомобили были самыми популярными в 2020 году?

Бесспорным лидером по количеству предложений за год стал бренд Volkswagen (78 тыс. объявлений). Также в пятерку автомобилей, которые предлагали чаще, вошли такие марки, как:

Opel (48 тыс. предложений);

Ford (46 тыс.);

Mercedes-Benz (36 тыс.);

Daewoo (33 тыс.).

По количеству откликов список лидеров среди брендов авто почти идентичен списку самых популярных по количеству предложений:

Volkswagen (71 тыс. откликов на протяжении года);

Opel (53 тыс.);

Ford (50 тыс.);

Mercedes-Benz (43 тыс.);

BMW (40 тыс.).

Условиями, на которые в 2020 году обращали внимание чаще всего по количеству откликов, стали гаражное хранение транспортного средства (589 тыс. откликов), не битые и не крашеные авто (560 тыс. и 374 тыс. откликов соответственно).

Реальные цены на подержанные авто

Средняя цена на авто в 2020 году составила 4,7 тыс. долларов. Из объявлений за год заметно, что возраст автомобиля напрямую влияет на цену, ведь машину с пробегом до 100 тыс. км можно было приобрести в среднем за 6,5 тыс. долларов, с километражем от 100 до 300 тыс. — за 6,2 тыс. долларов, а "опытную" — более 300 тыс. км — уже за 4,3 тыс. долларов.

Самыми популярными по типу топлива стали машины на бензине (384 тыс. предложений). Не сильно отстал транспорт на газе (260 тыс). Объявлений по продаже дизельных машин в течение 2020 было 206 тыс., а вот среди электрокаров и гибридов выбор был не очень большим — 7,2 тыс. и 6,1 тыс. соответственно. Кстати, дешевле в прошлом году можно было приобрести авто на газе (3,8 тыс. долларов), а дороже всего стоил гибридный автомобиль (13,7 тыс. долларов).

Бензиновое авто в 2020 можно было купить дешевле, чем дизельное (5,2 тыс. долларов против 7,2 тыс.). А вот поклонникам экологичных электрокаров пришлось бы выложить кругленькую сумму — в среднем 12,8 тыс. долларов за машину.