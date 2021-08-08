Календарь зачатия на осень: какие месяцы удачны для планирования девочек и мальчиков

Если вы планируете пополнение в семье, то вам на помощь может прийти лунный календарь зачатия 2021. Ведь зачатие ребенка в определенные дни, фазы Луны и месяцы сильно влияет на характер мальчика или девочки.
Самые благоприятные дни и даты осени, в которые с большей вероятностью получится зачать ребенка определенного пола, назвали эксперты сайта гороскопов Dailyhoro.
Сентябрь
Зачатые в этот месяц дети обладают пытливым разумом. Но непоседливость может стать причиной множества неприятностей и забот. Родителям этих детей важно учить малышей усидчивости.
Октябрь
Октябрь отлично подойдет для зачатия девочек. Детки вырастают спокойными, но знающими себе цену и умеющими отстоять свое мнение. Это месяц тех, кто умеет не только сопереживать, но и оказывать поддержку.
Ноябрь
В последний осенний месяц очень высока вероятность зачатия гениальной личности. В ноябре к зачатию нужно подходить с ответственностью, ведь воспитать разносторонне одаренного ребенка очень и очень непростая задача. Зато интересная.
В то же время астрологи советуют с осторожностью относиться к дням затмений, энергетика которых противоречива и может сыграть злую шутку с характером новорожденного.
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