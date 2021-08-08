Календарь зачатия на осень: какие месяцы удачны для планирования девочек и мальчиков

Календарь зачатия на осень 2021

Сентябрь

Зачатые в этот месяц дети обладают пытливым разумом. Но непоседливость может стать причиной множества неприятностей и забот. Родителям этих детей важно учить малышей усидчивости.

Дни для зачатия мальчика: 4-5, 8-9, 12-14, 17-18, 22-23, 26-28

Дни для зачатия девочки: 1-3, 6, 10-11, 15-16, 19-20, 24-25, 29-30

Октябрь

Октябрь отлично подойдет для зачатия девочек. Детки вырастают спокойными, но знающими себе цену и умеющими отстоять свое мнение. Это месяц тех, кто умеет не только сопереживать, но и оказывать поддержку.

Дни для зачатия мальчика в октябре: 1-2, 7, 10-11, 14-15, 19, 23-25, 28-30

Дни для зачатия девочки в октябре: 3-5, 8-9, 12-13, 16-18, 21-22, 26-27, 31

Ноябрь

В последний осенний месяц очень высока вероятность зачатия гениальной личности. В ноябре к зачатию нужно подходить с ответственностью, ведь воспитать разносторонне одаренного ребенка очень и очень непростая задача. Зато интересная.

Дни для зачатия мальчика: 2-3, 6-7, 10-11, 15-16, 20-21, 25-26, 29-30

Дни для зачатия девочки: 1, 4, 8-9, 12-14, 17-18, 22-24, 27-28

В то же время астрологи советуют с осторожностью относиться к дням затмений, энергетика которых противоречива и может сыграть злую шутку с характером новорожденного.