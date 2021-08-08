Календар зачаття на осінь: які місяці вдалі для планування дівчаток і хлопчиків

Якщо ви плануєте поповнення в родині, то вам на допомогу може прийти місячний календар зачаття 2021. Адже зачаття дитини в певні дні, фази місяця і місяці сильно впливає на характер хлопчика або дівчинки.
Найсприятливіші дні і дати осені, в які з більшою ймовірністю вийде зачати дитину певної статі, назвали експерти сайту гороскопів Dailyhoro.
Вересень
Зачаті в цей місяць діти мають допитливим розумом. Але непосидючість може стати причиною безлічі неприємностей і турбот. Батькам цих дітей важливо вчити малюків посидючості.
Жовтень
Жовтень відмінно підійде для зачаття дівчаток. Дітки виростають спокійними, але знають собі ціну і вміють відстояти свою думку. Це місяць тих, хто вміє не тільки співпереживати, а й надавати підтримку.
Листопад
В останній осінній місяць дуже висока ймовірність зачаття геніальної особистості. У листопаді до зачаття потрібно підходити з відповідальністю, адже виховати різнобічно обдаровану дитину дуже і дуже непросте завдання. Зате цікаве.
У той же час астрологи радять з обережністю ставитися до днів затемнень, енергетика яких суперечлива і може зіграти злий жарт з характером новонародженого.
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