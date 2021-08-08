Календар зачаття на осінь: які місяці вдалі для планування дівчаток і хлопчиків

Календар зачаття на осінь 2021

Вересень

Зачаті в цей місяць діти мають допитливим розумом. Але непосидючість може стати причиною безлічі неприємностей і турбот. Батькам цих дітей важливо вчити малюків посидючості.

Дні для зачаття хлопчика: 4-5, 8-9, 12-14, 17-18, 22-23, 26-28

Дні для зачаття дівчинки: 1-3, 6, 10-11, 15-16, 19-20, 24-25, 29-30

Жовтень

Жовтень відмінно підійде для зачаття дівчаток. Дітки виростають спокійними, але знають собі ціну і вміють відстояти свою думку. Це місяць тих, хто вміє не тільки співпереживати, а й надавати підтримку.

Дні для зачаття хлопчика в жовтні: 1-2, 7, 10-11, 14-15, 19, 23-25, 28-30

Дні для зачаття дівчинки в жовтні: 3-5, 8-9, 12-13, 16-18, 21-22, 26-27, 31

Листопад

В останній осінній місяць дуже висока ймовірність зачаття геніальної особистості. У листопаді до зачаття потрібно підходити з відповідальністю, адже виховати різнобічно обдаровану дитину дуже і дуже непросте завдання. Зате цікаве.

Дні для зачаття хлопчика: 2-3, 6-7, 10-11, 15-16, 20-21, 25-26, 29-30

Дні для зачаття дівчинки: 1, 4, 8-9, 12-14, 17-18, 22-24, 27-28

У той же час астрологи радять з обережністю ставитися до днів затемнень, енергетика яких суперечлива і може зіграти злий жарт з характером новонародженого.