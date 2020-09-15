В Одессе ребенок впал в кому после игры на детской площадке: что произошло

В Одессе ребенок впал в кому после игры на детской площадке (коллаж: РБК-Украина)

Инцидент произошел возле качели по центру детской площадки

В четверг, 10 сентября в Одессе после травмирования на детской площадке мальчик впал в кому. Ребенок напоролся на штырь во время того, как раскачивал девочку на качели. В результате травмирования через несколько дней у мальчика отключился мозг. Кто виноват и что известно о состоянии ребенка на текущий момент – читайте ниже.

Все подробности об инциденте опубликовала сестра мальчика Анастасия Лавренюк на своей странице в Facebook. Женщина рассказывает, что жуткий инцидент произошел 5 дней назад на детской площадке во дворе на улице Седьмой, 5.

"Костик раскачивал девочку на качели и в прыжке наткнулся на штырь, который кто-то воткнул, чтобы маленьких деток уберечь от удара качелей. Результат — проникающая рваная рана 20 см и разрыв прямой кишки, а на 4 сутки отключение мозга", — написала Анастасия.

Девушка также добавила, что сразу после операции, которую провели сразу после инцидента, Костя стал идти на поправку. Но в день выписки у мальчика начались сильные судороги, и врачи ошарашили родителей страшной новостью – у Кости отключился мозг. Ребенка экстренно перевезли в областную детскую больницу, так как своих нейрохирургов в частной клинике не оказалось. Сейчас ребенок находится в состоянии комы, а врачи разводят руками – то ли во всем виновата реакция на лидокаин, то ли это столбняк, то ли во время ранения были задеты нервы.

Сейчас родители ребенка все время находятся у его постели. До текущего момента они в полицию за поисками справедливости не обращались, однако сестра в произошедшем винит подрядчиков, которые устанавливали детскую площадку.

"Я прошу всех помочь распространить информацию, чтобы никто больше не выдумывал устанавливать на детских площадках самодельные конструкции, ведь виновных в нашей стране не найти. Кто будет отвечать? На детской площадке все конструкции должны быть сертифицированы и подрядчики должны нести за это ответственность", — говорит Анастасия Лавренюк.

В Одессе ребенок впал в кому после игры на детской площадке

В издании "Думская" также добавляют, что спустя несколько часов после публикации поста в Facebook, штыри с площадки демонтировали.

Около нескольких часов назад мальчик уже пришел в себя.

"Костя пришел в себя. Но все еще находится под пристальным вниманием врачей", - добавила сестра пострадавшего.

Напомним, что ранее в Одессе врач чуть не погубила маленького ребенка.