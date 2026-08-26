Картопляні млинці з сиром: бюджетна, але надзвичайно смачна страва без зайвих клопотів
Якщо вдома є кілька картоплин, яйце та шматочок сиру, не обов'язково вигадувати складну страву. З цих простих продуктів можна приготувати апетитні картопляні млинці з хрусткою скоринкою та ніжною сирною начинкою.
Styler розповість, як приготувати цю просту бюджетну страву.
Які продукти потрібні для приготування страви
Ці млинці чудово смакуватимуть гарячими, а готуються без дріжджів, замішування тіста й довгого стояння біля плити.
Що потрібно:
- картопля - 4-5 шт.;
- яйце - 1 шт.;
- твердий сир - 100-120 г;
- борошно - 2-3 ст. л.;
- цибуля - 1 невелика;
- сіль - за смаком;
- чорний перець - за смаком;
- олія - для смаження.
Як приготувати
Картоплю очистіть і натріть на крупній тертці. Цибулю також натріть або дуже дрібно наріжте. Картоплю трохи відтисніть від зайвої рідини, додайте яйце, цибулю, борошно, сіль і перець. Перемішайте - має вийти густа картопляна маса.
Сир натріть окремо. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії.
Викладайте ложкою тонкий шар картопляної маси, зверху покладіть трохи сиру й накрийте ще однією невеликою порцією картоплі. Обережно розрівняйте краї, щоб сир залишився всередині.
Смажте млинці на середньому вогні приблизно 3-4 хвилини з кожного боку, поки вони добре не підрум'яняться. Не робіть вогонь надто сильним: тоді картопля може не встигнути приготуватися всередині, а сир почне витікати.
З чим подавати
Найсмачніші такі млинці одразу зі сковорідки - з холодною сметаною, часниковим соусом або просто свіжою зеленню. За бажанням до картопляної маси можна додати кріп, зелену цибулю чи трохи паприки.
До речі, відомий шеф-кухар Джон Майєрс, який має 29 років професійного досвіду, публікує дуже простий сметанно-часниковий соус: сметана, часник, сіль, перець і зелень. Він радить дати соусу постояти кілька годин - тоді часниковий смак і аромат стануть більш виразними.
А якщо хочеться зробити страву ще ситнішою, до начинки можна додати дрібно нарізану шинку або варене куряче м'ясо.
Головна перевага рецепта - його легко змінювати під те, що вже є в холодильнику. Тому картопляні млинці з сиром можуть стати хорошим варіантом і для швидкого сніданку, і для простої бюджетної вечері.
Нагадаємо, як раніше ми ділилися смачним рецептом соковитих гарбузових оладків, які готуються швидко, але виходять при цьому неймовірно смачними.