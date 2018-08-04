Самая популярная летняя ягода заменит "Виагру" и поможет предотвратить рак

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В этом продукте также содержится много компонентов, расширяющих сосуды

Пожалуй, самой популярной ягодой на столе украинцев и не только в разгар летнего сезона является арбуз. Как известно, это не только вкусный, но и очень полезный продукт. Полезные микроэлементы содержаться не только в мякоти, но и в семенах. О положительных свойствах арбуза рассказала служба ТСН.

Даже в одной столовой ложке арбузных семечек содержится очень много ценных фитонутриентов и активных биовеществ, среди которых - цитруллин, который оказывает положительное воздействие на сосуды, расширяя их. Отмечается особенная польза от этих компонентов для сильного пола – они способствуют восстанавлению потенцию.

Однако семена полезны не только этим. Другие компоненты, содержащиеся в арбузном семени, обладают противовоспалительным эффектом и противодействуют образованию рака.

Стоит помнить, что при значительном употреблении в пищу полосатых ягод, можно получить отравление. Об этом даже предупреждали врачи. Причиной этого могут стать вовсе не перечисленные выше, природные вещества, а нитраты, которыми преимущественно обрабатывают арбузы, но встречаются и ложные случаи отравления. О случаях якобы отравления нитратами из арбузов, следует знать, что главным признаком непосредственно нитратного отравления является посинение лица за счет образования метгемоглобина. Если такого симптома нет, значит, что причиной плохого чувства является не нитраты. Причиной плохого состояния могут быть пестициды, инфекция вирусная или бактериальная.

Радует то, что в основном отравиться можно, поедая ранние арбузы, а сейчас сезон популярности бахчевых культур находится на пике. Поэтому смело ешьте арбузы, а если есть время и вдохновение - можно приготовить себе арбузный полезный напиток.

Рецепт приготовления:

- Взбить в блендере мякоть арбуза с косточками, процеживают через дуршлаг (не через сито).

- Налить в бокалы (измельченные косточки останутся на дне, поэтому спокойно пейте).

- Можено добавить еще ягод или зелени - все на ваш вкус.

Кстати, недавно мы рассказывали о том, какие созонные овощи и фрукты лучше всего покупать в августе.

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