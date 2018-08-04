Найпопулярніша літня ягода замінить "Віагру" і допоможе запобігти рак

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У цьому продукті міститься багато компонентів, що розширюють судини

Мабуть, найпопулярнішою ягодою на столі українців і не тільки в розпал літнього сезону є кавун. Як відомо, це не тільки смачний, але і дуже корисний продукт. Корисні мікроелементи міститися не тільки в м'якоті, але і в насінні. Про позитивні властивості кавуна розповіла служба ТСН.

Навіть в одній столовій ложці гарбузового насіння міститься дуже багато цінних фитонутриентов і активних биовеществ, серед яких - цитрулін, який надає позитивний вплив на судини, розширюючи їх. Відзначається особлива користь від цих компонентів для сильної статі – вони сприяють відновленню потенції.

Проте насіння корисні не тільки цим. Інші компоненти, що містяться в кавуновому насіння, володіють протизапальним ефектом і протидіють утворенню раку.

Варто пам'ятати, що при значному споживанні смугастих ягід, можна отримати отруєння. Про це навіть попереджали лікарі. Причиною цього можуть стати зовсім не перераховані вище, природні речовини, а нітрати, якими переважно обробляють кавуни, але зустрічаються і неправдиві випадки отруєння. Про випадки нібито отруєння нітратами з кавунів, слід знати, що головною ознакою безпосередньо нітратного отруєння є посиніння обличчя за рахунок утворення метгемоглобіну. Якщо такого симптому немає, значить, що причиною поганого почуття є не нітрати. Причиною поганого стану можуть бути пестициди, інфекція вірусна або бактеріальна.

Радує те, що в основному отруїтися можна, поїдаючи ранні кавуни, а зараз сезон популярності баштанних культур знаходиться на піку. Тому сміливо їжте кавуни, а якщо є час і натхнення - можна приготувати собі кавуновий корисний напій.

Рецепт приготування:

- Збити в блендері м'якоть кавуна з кісточками, проціджують через друшляк (не через сито).

- Налити в келихи (подрібнені кісточки залишаться на дні, тому спокійно пийте).

- Можемо додати ще ягід або зелені - все на ваш смак.

До речі, нещодавно ми розповідали про те, які созонные овочі і фрукти краще всього купувати в серпні.

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