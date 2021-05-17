Анна Лонкина: восточные танцы популярны в Украине уже не одно десятилетие

– Анна, как вы объясняете такую популярность восточных танцев в Украине?

– Да действительно, древнее искусство восточного танца популярно в Украине уже не одно десятилетие. Почему оно приобрело у нас такой бешеный спрос?! Расскажу свою историю, которая, по моему мнению, очень типична для многих восточных танцовщиц нашей страны.

Я начала заниматься танцами с 6-ти лет. И то были бальные танцы, которые искренне любила и люблю до сих пор. Но, как часто бывает, девушкам довольно сложно найти партнера. Именно по этой причине в течение юности я занималась бальными танцами на уровне хобби.

Восточные танцы казались мне очень простыми, и отношение к ним соответственно было несерьезное. Пока однажды я не увидела по телевидению невероятную красавицу, которая овладела восточным танцем на профессиональном уровне. Я действительно была поражена, восхищена и вдохновлена научиться танцевать, как она. То была знаменитая Алла Кушнир на шоу "Україна має талант". С тех пор и началось мое путешествие в мир восточной сказки.

Действительно очевидной причиной изменения стиля танца является независимость от партнера. В Украине большое количество девушек покинули бальные танцы и реализовались в восточных на профессиональном уровне.

Кроме того, по моему мнению, огромная база классической хореографии способствовала облагораживанию и усложнению восточного танца. Он стал еще более доточен, вытянут. С каждым годом на соревнованиях я наблюдаю невероятный рост уровня исполнения танцовщиц, и завоевать победу становится все сложнее и сложнее. Да и нам как жюри это работу вообще не облегчает. Как выбрать лучшую среди лучших?!

– Жюри? То есть вы судья. Как вам удалось стать судьей среди такой невероятной конкуренции?

– Этому предшествовало много соревнований, обучение у ведущих специалистов из Украины, России, Венгрии, Ирака, Китая, призовые места на соревнованиях среди профессионалов, экзамены на судейскую категорию и в конце концов приглашение на соревнованиях в качестве судьи.

– Да, действительно, огромный объем работы. Но ведь большую часть вашего времени занимает преподавание. Как случилось, что вы начали преподавать за границей?

– В 2015 г. корейская компания Persona пригласила меня работать в качестве артиста в интернациональном шоу Flying. Моя работа поразила корейских зрителей, и меня начали приглашать с мастер-классами. С тех пор я неоднократно учила студентов на своих мастер-классах в Корее, Китае и Израиле.

– С таким опытом вы можете оценить ситуацию с популяризацией восточного танца не только в Украине. Как он развивается в других странах, где вы учили студентов?

– Должна отметить, что украинские танцовщицы очень работящие и целеустремленные. Не зря, довольно много преподавателей именно из Украины путешествуют с мастер-классами по миру. Но я была поражена работоспособностью китайских студентов. Прежде всего, продолжительность мастер-классов превышает продолжительность в Украине минимум в 2 раза. Мой 1 мастер-класс в Китае длился 4 часа! Это сложно не только для студентов, но и для преподавателей. Тем не менее, китайские девушки приходили за несколько часов до начала мастер-классов и тренировались самостоятельно. Даже в 6 утра! И именно благодаря этому трудолюбию китайский беллиданс развивается очень быстро.

Относительно Кореи должна отметить, что за несколько лет моих путешествий в эту страну я наблюдаю качественный рост. Ошибки, на которые я обращала внимание раньше, сейчас сошли на нет. Это лучший фидбек – видеть как развиваются и меняются твои студенты.

В Израиле другая философия восприятия восточного танца. Основная масса занимается этим искусством как хобби. Они часто посещают фестивали, вечеринки, мастер-классы по восточным танцам, но более ради хорошего досуга. Не так много из них готовы работать до 7-ого пота, чтобы достичь цели быть лучшим среди лучших в этой области.

Я еще не была в Латинской Америке с мастер-классами, но коллеги говорят, что там девушки такие же работящие, как азиатки и украинки. Вообще можно сделать вывод, что восточный танец достаточно популярен во всем мире, хоть и зародился на довольно маленькой территории.

Действительно складывается впечатление, что восточные танцы захватили мир. И особенно приятно, что именно украинские танцоры приложили к этому руку, вывели его на качественно новый уровень и способствуют развитию этого искусства на международном уровне. А популярности в Украине они обязаны частичному сходству с энергетикой бальных танцев и возможности реализации девушек как соло-танцовщиц в ярких, сияющих образах.