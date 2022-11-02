Чому корейська косметика здобула популярність в Україні

Кушон, міст, скатка, тинт для губ, бульбашкова маска — засоби, які міцно увійшли в ужиток нашої б’юті-індустрії. Так, це та сама корейська косметика, яку так люблять представниці різного віку. І це не дивно, адже косметична продукція в яскравих, різнокольорових баночках, багата на корисні компоненти і при цьому доступна масовому покупцю, здатна творити справжні дива.
Розповідаємо, чим так сподобалась косметика з Південної Кореї українським споживачам та чому стала справжнім трендом.
Корейська косметика, представлена на https://eva.ua/12621/koreja/ та в інших українських магазинах, виробляється на основі ефективних натуральних компонентів. Більшість декоративних і доглядових засобів містять вітаміни, мінерали, екстракти рослин, цінні олії. В одному продукті концентрація інгредієнтів природного походження може сягати 98%.
А ще азіатські фахівці використовують компоненти, які незвичні та чудернацькі для європейців. Але при цьому ефективні та здатні позитивно впливати на стан шкіри та волосся. Тому не дивно, що засоби на їхній основі стали справжніми бестселерами.
Також великою популярністю користуються засоби на основі екзотичних грибів, зміїної та бджолиної отрути, рослин, що ростуть в Азії, свинячого колагену. Разом з тим компоненти корейської продукції гіпоалергенні і підходять більшості людей, у тому числі власницям чутливої шкіри.
Косметика з Кореї сьогодні впевнено конкурує із продукцією з Японії, Франції, США. І це не дивно, адже її ефективність підтверджують захоплені відгуки користувачів. У країні існує близько 2000 брендів, що спеціалізуються на виготовленні косметики, які конкурують між собою та намагаються створювати дієві засоби. Перерахуємо інші причини, через які споживачі так люблять корейську продукцію.
А ще — косметичні засоби добре поєднуються між собою та утворюють 10-ступінчасту систему догляду за шкірою обличчя. Метод, розроблений кореянками, користується популярністю у всьому світі та демонструє високу ефективність.
Українськими споживачами однаково затребувана і декоративна, і доглядова косметика. Серед засобів для макіяжу популярні тинти для брів та губ, BB- та СС-креми, що вирівнюють тон обличчя. Бестселерами персонального догляду за шкірою стали:
Підбиваючи підсумки, наголосимо: популярність корейських косметичних засобів виправдана, адже вони ефективні, безпечні та доступні. Важливо купувати їх у надійних магазинах, які співпрацюють із провідними брендами Південної Кореї, пропонують споживачам оригінальну косметику та регулярно поповнюють асортимент новинками.