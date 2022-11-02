Чому корейська косметика здобула популярність в Україні

Натуральний та ефективний склад косметичних засобів

Корейська косметика, представлена ​​на https://eva.ua/12621/koreja/ та в інших українських магазинах, виробляється на основі ефективних натуральних компонентів. Більшість декоративних і доглядових засобів містять вітаміни, мінерали, екстракти рослин, цінні олії. В одному продукті концентрація інгредієнтів природного походження може сягати 98%.

А ще азіатські фахівці використовують компоненти, які незвичні та чудернацькі для європейців. Але при цьому ефективні та здатні позитивно впливати на стан шкіри та волосся. Тому не дивно, що засоби на їхній основі стали справжніми бестселерами.

Екстракт ластівчиного гнізда. Цей компонент корейської косметики видобувається із гнізд салангів, серпокрильців, що селяться на південному сході Азії. Слина цих птахів багата на йод, калій, амінокислоти, може активізувати регенерацію шкіри, зменшує мімічні та вікові зморшки.

Осляче молоко. За складом цей продукт схожий на грудне молоко. Він містить велику кількість вітамінів А, В, С, Д, а також поліненасичені жирні кислоти та кальцій. Осляче молоко — протизапальний компонент, який може зменшити прояви екземи та акне.

Екстракт перлів. Характеризується багатим антиоксидантним комплексом, здатний інтенсивно живити шкіру та мінімізувати прояви пігментації.

Ікра лососевих та осетрових риб. Потужні антиейдж-компоненти, які зменшують глибину зморщок та збільшують секрецію еластину.

Також великою популярністю користуються засоби на основі екзотичних грибів, зміїної та бджолиної отрути, рослин, що ростуть в Азії, свинячого колагену. Разом з тим компоненти корейської продукції гіпоалергенні і підходять більшості людей, у тому числі власницям чутливої ​​шкіри.

Основні переваги корейської косметики

Косметика з Кореї сьогодні впевнено конкурує із продукцією з Японії, Франції, США. І це не дивно, адже її ефективність підтверджують захоплені відгуки користувачів. У країні існує близько 2000 брендів, що спеціалізуються на виготовленні косметики, які конкурують між собою та намагаються створювати дієві засоби. Перерахуємо інші причини, через які споживачі так люблять корейську продукцію.

Красива та кумедна упаковка. Так, для косметики із Південної Кореї це норма. Смішні качечки, реалістичні овочі, копії солодощів, милі домашні улюбленці: фантазія виробників захоплює і викликає позитивні емоції.

Поєднання традиційних компонентів та інноваційного підходу. Багато брендів позиціонують свою продукцію як опрацьовані старовинні рецепти, ефект яких посилюється завдяки сучасним виробничим методам.

Доступна вартість. Більшість корейської косметики знаходиться в середньому ціновому сегменті і коштує у 2–3 рази дешевше, ніж європейські аналоги.

А ще — косметичні засоби добре поєднуються між собою та утворюють 10-ступінчасту систему догляду за шкірою обличчя. Метод, розроблений кореянками, користується популярністю у всьому світі та демонструє високу ефективність.

Яка корейська косметика найпопулярніша в Україні?

Українськими споживачами однаково затребувана і декоративна, і доглядова косметика. Серед засобів для макіяжу популярні тинти для брів та губ, BB- та СС-креми, що вирівнюють тон обличчя. Бестселерами персонального догляду за шкірою стали:

тканинні маски, збагачені ефективними компонентами природного походження, що живлять, зволожують, очищають шкіру;

гідрогелеві патчі під очі, що покращують стан переорбітальної зони, усувають набряклість та темні кола;

сироватки, які глибоко зволожують шкіру та стимулюють процес регенерації;

пілінги-скатки, що дбайливо відлущують ороговілі клітини шкіри і вирівнюють її тон і колір.

Підбиваючи підсумки, наголосимо: популярність корейських косметичних засобів виправдана, адже вони ефективні, безпечні та доступні. Важливо купувати їх у надійних магазинах, які співпрацюють із провідними брендами Південної Кореї, пропонують споживачам оригінальну косметику та регулярно поповнюють асортимент новинками.