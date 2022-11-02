Почему корейская косметика обрела популярность в Украине

Кушон, мист, скатка, тинт для губ, пузырьковая маска — средства, которые прочно вошли в обиход нашей бьюти-индустрии. Да, это та самая корейская косметика, которую так любят представительницы разных возрастов. И это не удивительно, ведь косметическая продукция в ярких, разноцветных баночках, богатая полезными компонентами и при этом доступная массовому покупателю, способна творить настоящие чудеса.
Рассказываем, чем так полюбилась косметика из Южной Кореи украинским потребителям и почему стала настоящим трендом.
Корейская косметика, представленная на https://eva.ua/12621/koreja/ и в других украинских магазинах, производится на основе эффективных натуральных компонентов. Большинство декоративных и ухаживающих средств содержат витамины, минералы, экстракты растений, ценные масла. В одном продукте концентрация ингредиентов природного происхождения может достигать 98%.
А еще азиатские специалисты используют компоненты, которые непривычны и необычны для европейцев. Но при этом эффективны и способны положительно влиять на состояние кожи и волос. Поэтому неудивительно, что ухаживающие средства на их основе стали настоящими бестселлерами.
Также большой популярностью пользуются средства на основе экзотических грибов, змеиного и пчелиного яда, растений, произрастающих в Азии, свиного коллагена. Вместе с тем компоненты корейской продукции гипоалергенны и подходят большинству людей, в том числе обладательницам чувствительной кожи.
Косметика из Кореи сегодня уверенно конкурирует с продукцией из Японии, Франции, США. И это неудивительно, ведь ее эффективность подтверждают восторженные отзывы пользователей. В стране существует около 2000 брендов, специализирующихся на изготовлении косметики, которые конкурируют между собой и стараются создавать действенные средства. Перечислим другие причины, по которым потребители так любят корейскую продукцию.
А еще — косметические средства хорошо сочетаются между собой и образовывают 10-ступенчатую систему ухода за кожей лица. Метод, разработанный кореянками, пользуется популярностью во всем мире и демонстрирует высокую эффективность.
Украинскими потребителями одинаково востребована и декоративная, и ухаживающая косметика. Среди средств для макияжа популярны тинты для бровей и губ, BB- и СС-кремы, выравнивающие тон лица. Бестселлерами персонального ухода за кожей стали:
Подбивая итоги, отметим: популярность корейских косметических средств оправданна, ведь они эффективны, безопасны и доступны. Важно покупать их в надежных магазинах, которые сотрудничают с ведущими брендами Южной Кореи, предлагают потребителям оригинальную косметику и регулярно пополняют ассортимент новинками.