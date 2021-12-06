В Одессе проходит выставка фотографий начала ХХ века

Имя Кугеля открылось миру только в 2017 году благодаря случайному стечению обстоятельств. Хранившийся 60 лет чемодан с фотоархивом его родственники решили продать по объявлению в интернете.

Меценат Юрий Маслов, который также является главой попечительского совета Одесского музея западного и восточного искусства, выкупил архив, сохранив его целостность, после чего вместе с фотографами Анной Голубовской и Александром Якимчуком приступили к активным исследованиям биографии и творчества Кугеля. И реставрировали работы фотографа.

Кугель экспериментировал с техникой и способами съемки и практически ежедневно фотографировал людей и события на городских улицах, что делает его работы крайне ценными в историческом плане. Впечатляют также композиция и цветовой баланс его фоторабот.

"Потенциал творчества Викентия Кугеля можно сравнить с уровнем Александра Родченко. Оба - чувствуют неизбежность перемен и вдохновлены свободой от старых порядков, оба экспериментируют и воплощают смелые идеи. Оба даже не рассматривают в качестве полотна для своих картин традиционное для той эпохи фотоателье, а работают в динамично развивающейся и изменяющейся городской среде, 40 лет - судьбы людей и судьба страны - проносятся перед нами на фотографиях, чудесным образом сохранившихся и ставших теперь уже культурным наследием", - говорит Юрий Маслов.

На выставке представлены несколько десятков фотографий из архива Викентия Кугеля, общий объем которого - около 2 тыс. снимков.

По словам Маслова, открытие экспозиции - один из этапов проекта по сохранению творческого наследия Кугеля и бесценного культурного наследия Одессы и Украины в целом.

Больше фоторабот гениального одесского фотографа можно увидеть в фотоальбоме, составление которого предшествовало выставке. Фотоальбомы раздали в городские библиотеки.

"Работая над сохранением наследия мастера, я проводил параллель с чудом воскресения. Чемодан с фотопластинами пролежал в забытьи более 60 лет! А сейчас все эти истории перед нами. Открыты для одесситов. Спасибо всем, кто помог собрать, спасти и представить эту величайшую коллекцию “непризнанного Микеланджело” в мире фотоискусства, сделать ее нашим общим культурным достоянием", - отметил Маслов.

Выставка "Викентий Кугель. Взгляд фотографа" в Одессе продлится до следующего года. Потом экспозиция уедет в Киев.