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Остановил прорыв "вагнеровцев" ценой жизни: на фронте погиб воин ВСУ, журналист "Мальчик"

Фото: на фронте погиб военный, журналист Николай Рачок (facebook.com/pasha.k.kashchuk)
Автор: Владимир Костырин

На фронте, защищая Украину, погиб молодой военный и журналист Николай Рачок с позывным "Мальчик". Жизнь бойца 58-й отдельной мотопехотной бригады, филолога, редактора автомобильного портала InfoCar оборвалась в неравном сражении с российскими оккупантами из ВЧК "Лига" ("вагнеровцы"), которые пытались идти на прорыв.

О гибели воина журналиста сообщили в Комитете Верховной Рады по свободе слова.

27-летний Рачок отправился на передовую с самого начала полномасштабного вторжения РФ. За пять месяцев войны, отмечает главред издания Павел Кащук, патриотизм, мотивация и сила духа - сделали из него воина.

"Его подразделение (58 бригада) неожиданно приняло свое не первое, но, неравное сражение с численным отрядом "Лига" ПВК Вагнера", - говорится в сообщении.

Речь идет о битве под Покровском (Донецкая область) 19 июля.

"Бой непростой, но враг был полностью уничтожен. Прорыв остановлен. Труппы "элитных" спецназовцев кучами валяются вокруг позиций. Об этом писали в новостях. Однако эта победа была небесплатной…" - рассказывает Кащук в своем Facebook.

Побратимы рассказывают, что Николай сознательно шел в бой, вернулся на фронт даже после предложения взять более длинный отпуск после тяжелых недель в Луганской области.

Военный ВСУ Николай Рачок "Мальчик" (фото: facebook.com/pasha.k.kashchuk)

"Можно ли победить страну, в которой худощавый филолог берет в руки оружие и становится настоящим воином уничтожая элитные подразделения врага? Не думаю.

Коля, спасибо, покойся с миром! Все не зря! Мы не будем скучать, мы будем радоваться о тебе и о твоей победе, о нашей будущей победе, которой без тебя не было бы", - отмечает Кащук.

Защитник Украины, журналист Николай Рачок (фото: facebook.com/pasha.k.kashchuk)

Ранее сообщалось, что в бою за Украину погиб народный герой Андрей Верхогляд.

А также мы рассказывали, что в начале июля в бою погиб героем молодой украинский командир "Элвис".

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