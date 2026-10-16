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Холостяк 16 жовтня 2026, 09:43

Антоніна Хижняк озвучила "головну умову" для учасників проєкту "Холостячка" (відео)

Акторка показала свою домашню вечерю та заінтригувала шанувальників новою заявою
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Акторка озвучила цікаве попередження майбутнім учасникам шоу (фото: Styler)
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Українська акторка Антоніна Хижняк, яку пов'язують з участю в новому сезоні романтичного реаліті "Холостячка", звернулася до шанувальників у розмовних сторіз. Зірка показала, як проводить вечір удома, і пожартувала про вподобання потенційних наречених.

Styler з посиланням на "сторіз", опубліковану акторкою на сторінці Instagram, розповідість детальніше.

Борщ, оселедець і звернення до майбутніх наречених

У відео Антоніна постала в домашній атмосфері за вечерею. На столі в акторки були тарілка борщу та бутерброд із чорним хлібом і оселедцем.

"Ну шо, розказуйте, як проходить ваш вечір. У мене тут із борщиком і бутербродиком з оселедчиком", - поділилася Хижняк.

Вона також прокоментувала новину про "Холостячку" та сподівання, що вона потішила аудиторію.

"На фоні всіх останніх днів сподіваюся, що новина про "Холостячку" хоч якось вас повеселила, але з головною новиною я повернуся до вас завтра. Так що не перемикайтесь!" - сказала акторка.

Яких женихів не чекає Антоніна Хижняк

Окремо зірка звернулася до потенційних учасників романтичного проєкту. І зробила це у властивій їй жартівливій манері.

"P.S. Женіхи, якшо ви не любите борщ або оселедець, можете навіть не заповнювати анкету. Ми тоді не подружимось. У мене все! Смачного! А то нам ще уроки робить... До завтра!" - додала Антоніна.

Водночас інтригу щодо головної новини Хижняк залишила відкритою, пообіцявши повернутися до підписників наступного дня.

Що відомо про Антоніну Хижняк та її участь у шоу

Особисте життя акторки неодноразово ставало темою її інтерв'ю. Хижняк була одружена з колегою Андрієм Якушевим, від якого у 2017 році народила сина Максима. Проте наприкінці 2019-го пара розлучилася. Антоніна пояснювала, що з часом у їхніх стосунках стало менше тепла, взаєморозуміння та відвертих розмов.

Згодом у житті артистки з'явився Олександр Боднар, із яким вона познайомилася на зйомках серіалу "Слід". Їхній роман тривав приблизно три з половиною роки, але восени 2023-го пара розійшлася. Ініціаторкою розриву стала акторка, яка натякала, що вони по-різному уявляли спільне майбутнє.

Можливість участі в романтичному реаліті Хижняк також коментувала раніше. В одному з інтерв'ю вона зазначала, що не перебуває в активному пошуку стосунків, але водночас не виключала, що могла б погодитися на пропозицію стати головною героїнею "Холостячки".

Тим часом 16 жовтня о 19:00 на СТБ запланована прем'єра 15-го сезону "Холостяка". Його головним героєм став український баскетболіст і колишній гравець NBA В’ячеслав Кравцов. Спортсмен розповів, що вже три роки не перебуває у стосунках і прагне знайти жінку, з якою зможе розділити своє життя.

Раніше ми ділились топом найкращих фільмів і серіалів, в яких знімалася нова "Холостячка" Антоніна Хижняк.

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