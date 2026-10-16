Антоніна Хижняк озвучила "головну умову" для учасників проєкту "Холостячка" (відео)

Борщ, оселедець і звернення до майбутніх наречених

У відео Антоніна постала в домашній атмосфері за вечерею. На столі в акторки були тарілка борщу та бутерброд із чорним хлібом і оселедцем.

"Ну шо, розказуйте, як проходить ваш вечір. У мене тут із борщиком і бутербродиком з оселедчиком", - поділилася Хижняк.

Вона також прокоментувала новину про "Холостячку" та сподівання, що вона потішила аудиторію.

"На фоні всіх останніх днів сподіваюся, що новина про "Холостячку" хоч якось вас повеселила, але з головною новиною я повернуся до вас завтра. Так що не перемикайтесь!" - сказала акторка.

Яких женихів не чекає Антоніна Хижняк

Окремо зірка звернулася до потенційних учасників романтичного проєкту. І зробила це у властивій їй жартівливій манері.

"P.S. Женіхи, якшо ви не любите борщ або оселедець, можете навіть не заповнювати анкету. Ми тоді не подружимось. У мене все! Смачного! А то нам ще уроки робить... До завтра!" - додала Антоніна.

Водночас інтригу щодо головної новини Хижняк залишила відкритою, пообіцявши повернутися до підписників наступного дня.

Що відомо про Антоніну Хижняк та її участь у шоу

Особисте життя акторки неодноразово ставало темою її інтерв'ю. Хижняк була одружена з колегою Андрієм Якушевим, від якого у 2017 році народила сина Максима. Проте наприкінці 2019-го пара розлучилася. Антоніна пояснювала, що з часом у їхніх стосунках стало менше тепла, взаєморозуміння та відвертих розмов.

Згодом у житті артистки з'явився Олександр Боднар, із яким вона познайомилася на зйомках серіалу "Слід". Їхній роман тривав приблизно три з половиною роки, але восени 2023-го пара розійшлася. Ініціаторкою розриву стала акторка, яка натякала, що вони по-різному уявляли спільне майбутнє.

Можливість участі в романтичному реаліті Хижняк також коментувала раніше. В одному з інтерв'ю вона зазначала, що не перебуває в активному пошуку стосунків, але водночас не виключала, що могла б погодитися на пропозицію стати головною героїнею "Холостячки".

Тим часом 16 жовтня о 19:00 на СТБ запланована прем'єра 15-го сезону "Холостяка". Його головним героєм став український баскетболіст і колишній гравець NBA В’ячеслав Кравцов. Спортсмен розповів, що вже три роки не перебуває у стосунках і прагне знайти жінку, з якою зможе розділити своє життя.