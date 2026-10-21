Дантес, Дурнєв і Ткаченко: кого українці хотіли бачити в "Холостяку" та "Холостячці"

Володимир Дантес

Володимир Дантес - артист, якого українці пропонували на роль "Холостяка". І це попри те, що раніше співак інтригував підписників своїми сторіс, у яких натякав на можливі нові стосунки. Втім, це не завадило шанувальникам уявити його головним героєм романтичного реаліті.

Співак має досвід роботи на телебаченні, легко підтримує жарти та не боїться самоіронії. Тому його поява в романтичному реаліті могла б зацікавити глядачів, які звикли бачити музиканта зовсім в іншому амплуа.

Цікаво, що сам Дантес уже мав нагоду уявити себе головним героєм такого шоу. В одному з інтерв'ю артисту запропонували обрати українську знаменитість, яка могла б перемогти в його уявному сезоні "Холостяка".

Серед можливих учасниць були Тіна Кароль, Анна Трінчер, Jerry Heil, Надя Дорофєєва, Мішель Андраде та інші. У фіналі ж він обрав Дашу Кубік.

Володимир Дантес (фото: instagram.com/volodymyrdantes)

Олексій Дурнєв

Олексій Дурнєв на романтичному побаченні, який замість звичних компліментів жартує над незручною ситуацією? Саме такий сезон "Холостяка" хотіла б побачити частина українських глядачів.

Ім'я шоумена неодноразово з'являлося серед пропозицій щодо майбутнього головного героя романтичного реаліті.

І це не дивно, адже Дурнєв давно здобув популярність завдяки гумористичним шоу, іронічним коментарям і вмінню перетворювати навіть звичайну розмову на розважальний контент.

Тож його участь у проєкті могла б стати незвичним експериментом. Адже складно уявити, щоб блогер залишив без жартів усі драматичні моменти, якими славиться "Холостяк".

Олексій Дурнєв (фото: instagram.com/aleksey_durnev)

Андрій Федінчик

У списках можливих кандидатів на роль "Холостяка" раніше з'являлося й ім'я актора Андрія Федінчика.

Інтерес до його особистого життя зріс після розлучення з акторкою Наталкою Денисенко, про яке стало відомо у 2025 році. Тоді частина глядачів запропонувала Федінчику спробувати знайти нове кохання на телебаченні.

Актор добре знайомий українцям за ролями в кіно та серіалах. Проте участь у романтичному реаліті стала б для нього зовсім іншим досвідом, адже цього разу довелося б показувати власні почуття, а не переживання вигаданого персонажа.

Андрій Федінчик (фото: instagram.com/andreyfedinchik)

Настя Ткаченко

Серед можливих героїнь жіночої версії шоу глядачі згадували й блогерку Настю Ткаченко. Вона відома своїми гумористичними відео, у яких із самоіронією показує побутові ситуації, стосунки та поведінку людей.

Саме тому ідея побачити її в ролі "Холостячки" виглядає незвично. Адже Ткаченко могла б додати проєкту більше гумору, несподіваних реакцій і відвертих розмов.

До того ж блогерка не боїться сміятися із себе, а це могло б зробити романтичні побачення зовсім не схожими на традиційні телевізійні сцени. Але наразі участь Ткаченко залишається лише побажанням глядачів.

Настя Ткаченко (фото: instagram.com/yatkachihaya)

Анна Трінчер

А ось Анна Трінчер не лише опинилася серед можливих кандидаток на роль "Холостячки", а й сама публічно висловила бажання взяти участь у проєкті.

На початку 2026 року ведучий Григорій Решетнік запропонував співачці спробувати себе в головній ролі романтичного шоу. Артистка відреагувала на цю ідею коротким "Хочу".

Така відповідь зацікавила прихильників співачки, адже після розлучення з блогером Олександром Волошиним її особисте життя неодноразово ставало темою обговорень.

Трінчер також відверто розповідала про пережитий досвід стосунків, особисті зміни та власні погляди на кохання. Тому участь у романтичному реаліті могла б показати артистку з іншого боку.

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Антоніна Хижняк

А ось Антоніна Хижняк із можливої кандидатки перетворилася на справжню героїню романтичного реаліті.

Ще до офіційного анонсу ім'я зірки серіалу "Спіймати Кайдаша" з'являлося серед припущень щодо наступної "Холостячки".

А вже 15 жовтня 2026 року телеканал СТБ підтвердив, що саме акторка стане головною героїнею третього сезону шоу.

Акторка вже встигла пожартувати про майбутніх учасників. Після анонсу вона натякнула в Instagram, що чоловікам, які не люблять борщ та оселедець із чорним хлібом, буде складно завоювати її прихильність.

Наразі триває кастинг чоловіків, які хочуть познайомитися з Хижняк. Прем'єру нового сезону "Холостячки" заплановано на весну 2027 року.