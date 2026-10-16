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Головна Холостяк "Холостяк-15": Христина Горняк уклала з В’ячеславом Кравцовим “Договір симпатії” й згадала про Остапчука
Холостяк 16 жовтня 2026, 19:34

"Холостяк-15": Христина Горняк уклала з В’ячеславом Кравцовим “Договір симпатії” й згадала про Остапчука

Ексдружина Володимира Остапчука зустрілася з головним героєм нового сезону романтичного реаліті
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
В’ячеслав Кравцов та Христина Горняк (колаж: Styler)
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Серед учасниць 15-го сезону "Холостяка" опинилася нотаріуска та блогерка Христина Горняк, відома також як колишня дружина Володимира Остапчука. Після першого знайомства з В'ячеславом Кравцовим вона поділилася враженнями та розповіла, які риси баскетболіста привернули її увагу.

Детальніше про це розповідає Styler.

Як пройшла перша зустріч

На знайомстві Христина Горняк запропонувала В'ячеславу Кравцову підписати "контракт симпатії" про потенційне "викрадення серця".

У контракті йшлось про запрошення на побачення, добровільне дарування троянд раз на тиждень та зоровий контакт під час побачень.

Крім цього, Христина обіцяла утриматися від драм до третього побачення і зазначила в договорі, якщо її статус з "учасниці" зміниться на "кохану", то термін договору - безстроковий.

Учасниця поділилась першим враженням про В'ячеслава, відмітивши його посмішку та те, що він уважно її слухав.

В'ячеслав та Христина (скриншот)

Перший шлюб Христини Горняк

Христина Горняк на шоу "Холостяк" розповіла й про свої колишні стосунки з Володимиром Остапчуком.

"Після року спільного проживання він ставав достатньо емоційно-агресивним. Вживав алкоголь, почав бити стіну... В мене був такий стрес, до блювоти. Це був дуже страшний період. Більше в моєму житті такого не буде!" - сказала Горняк.

Нагадаємо, що пара одружилась у 2020 році, однак розлучилась у 2022 році.

Христина Горняк (скриншот)

Чи отримає Горняк троянду від Кравцова - побачимо у фіналі першого випуску.

Хто така Христина Горняк

Христина Горняк - українська нотаріуска та блогерка, яка стала відомою широкій аудиторії завдяки шлюбу з телеведучим Володимиром Остапчуком. Після розриву колишнє подружжя тривалий час вирішувало питання спільного будинку в котеджному містечку під Києвом.

Христина Горняк та Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Після розлучення Горняк продовжила займатися професійною діяльністю та вести соцмережі. Вона також пояснювала, що юридично залишилася з прізвищем Остапчук через складнощі з переоформленням документів, хоча публічно представляється як Христина Горняк.

Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

У минулому Христина вже висловлювалася про можливу участь у романтичному реаліті. У 2024 році, відповідаючи на запитання про роль головної героїні "Холостячки", вона не відкидала такої перспективи, але зазначала, що це потребувало б серйозного рішення. Тепер Горняк з'явилася у 15-му сезоні "Холостяка" як учасниця, де познайомилася з баскетболістом В'ячеславом Кравцовим.

Чи може ведучий "Холостяка" впливати на рішення героя

В інтерв’ю для YouTube-каналу Wave РБК-Україна, текстова версія якого вже вийшла на Styler, ведучий Григорій Решетник розповідав чи може він давати поради холостяку чи учасницям проєкту.

“Я даю загальні поради й допомагаю. В останніх сезонах я такий помічник і в хорошому розумінні порадник. Бо в стосунках я взагалі вважаю, що радити щось дуже складно і небезпечно. Я порадник для обох”, - розповів Решентик.

“Я дівчат мотивую, довго працюю над тим, щоб героїні також проявляли ініціативу. У нас стереотипно, що дівчина повинна сидіти чекати, а на проєкті можна не дочекатися свого побачення. Безумовно ділюся своїми думками щодо розвитку подій у будинку наших героїнь. Аналізуючи всю інформацію, я ще й придумую якісь ігри. Дівчата бояться, коли я приходжу до них у будинок, бо я не з порожніми руками, щось принесу.” - додав Григорій.

Також Григорій поділився, що не може розкривати секрети учасниць і холостяка: якщо між ними відбувається щось особисте, вони мають самі вирішувати, чи розповідати про це іншим.

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