"Холостяк-15": Христина Горняк уклала з В’ячеславом Кравцовим “Договір симпатії” й згадала про Остапчука

Як пройшла перша зустріч

На знайомстві Христина Горняк запропонувала В'ячеславу Кравцову підписати "контракт симпатії" про потенційне "викрадення серця".

У контракті йшлось про запрошення на побачення, добровільне дарування троянд раз на тиждень та зоровий контакт під час побачень.

Крім цього, Христина обіцяла утриматися від драм до третього побачення і зазначила в договорі, якщо її статус з "учасниці" зміниться на "кохану", то термін договору - безстроковий.

Учасниця поділилась першим враженням про В'ячеслава, відмітивши його посмішку та те, що він уважно її слухав.

В'ячеслав та Христина (скриншот)

Перший шлюб Христини Горняк

Христина Горняк на шоу "Холостяк" розповіла й про свої колишні стосунки з Володимиром Остапчуком.

"Після року спільного проживання він ставав достатньо емоційно-агресивним. Вживав алкоголь, почав бити стіну... В мене був такий стрес, до блювоти. Це був дуже страшний період. Більше в моєму житті такого не буде!" - сказала Горняк.

Нагадаємо, що пара одружилась у 2020 році, однак розлучилась у 2022 році.

Христина Горняк (скриншот)

Чи отримає Горняк троянду від Кравцова - побачимо у фіналі першого випуску.

Хто така Христина Горняк

Христина Горняк - українська нотаріуска та блогерка, яка стала відомою широкій аудиторії завдяки шлюбу з телеведучим Володимиром Остапчуком. Після розриву колишнє подружжя тривалий час вирішувало питання спільного будинку в котеджному містечку під Києвом.

Христина Горняк та Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Після розлучення Горняк продовжила займатися професійною діяльністю та вести соцмережі. Вона також пояснювала, що юридично залишилася з прізвищем Остапчук через складнощі з переоформленням документів, хоча публічно представляється як Христина Горняк.

Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

У минулому Христина вже висловлювалася про можливу участь у романтичному реаліті. У 2024 році, відповідаючи на запитання про роль головної героїні "Холостячки", вона не відкидала такої перспективи, але зазначала, що це потребувало б серйозного рішення. Тепер Горняк з'явилася у 15-му сезоні "Холостяка" як учасниця, де познайомилася з баскетболістом В'ячеславом Кравцовим.

Чи може ведучий "Холостяка" впливати на рішення героя

В інтерв’ю для YouTube-каналу Wave РБК-Україна, текстова версія якого вже вийшла на Styler , ведучий Григорій Решетник розповідав чи може він давати поради холостяку чи учасницям проєкту.

“Я даю загальні поради й допомагаю. В останніх сезонах я такий помічник і в хорошому розумінні порадник. Бо в стосунках я взагалі вважаю, що радити щось дуже складно і небезпечно. Я порадник для обох”, - розповів Решентик.

“Я дівчат мотивую, довго працюю над тим, щоб героїні також проявляли ініціативу. У нас стереотипно, що дівчина повинна сидіти чекати, а на проєкті можна не дочекатися свого побачення. Безумовно ділюся своїми думками щодо розвитку подій у будинку наших героїнь. Аналізуючи всю інформацію, я ще й придумую якісь ігри. Дівчата бояться, коли я приходжу до них у будинок, бо я не з порожніми руками, щось принесу.” - додав Григорій.

Також Григорій поділився, що не може розкривати секрети учасниць і холостяка: якщо між ними відбувається щось особисте, вони мають самі вирішувати, чи розповідати про це іншим.