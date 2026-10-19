Леви зустрінуть кохання, а Тельці досягнуть успіху: прогноз астролога Хатор на жовтень 2026

Телець

Для Тельців друга половина жовтня може стати часом професійного прориву та заслуженого визнання. Після тривалого періоду без помітних можливостей перед вами почнуть відкриватися нові перспективи, а колеги частіше звертатимуться по пораду. Не соромтеся демонструвати свої здібності: ваш досвід і наполегливість можуть привести до підвищення або покращення фінансового становища.

Лев

Левам друга половина жовтня може принести важливі зміни в особистому житті завдяки новим знайомствам або розвитку вже наявних стосунків. Якщо ви давно чекаєте на відповідь від людини, яка вам небайдужа, ситуація нарешті може зрушити з місця. Цей період також допоможе краще зрозуміти власні бажання в коханні та визначитися, яких стосунків ви прагнете насправді.

Терези

Для Терезів кінець жовтня стане нагодою повернути впевненість у собі та відчути більше контролю над власним життям. У професійній сфері можуть з'явитися нові можливості, а фінансові справи поступово поліпшаться. Не менш приємні зміни можливі й у коханні: стосунки можуть стати ближчими, а самотні представники знаку - отримати шанс на перспективне знайомство.

Скорпіон

На Скорпіонів чекає період змін, які допоможуть залишити позаду затяжні труднощі. Ситуація поступово покращуватиметься як у професійній сфері, так і в особистих стосунках, а давні перешкоди втратять свою силу. Також ви зможете встановити чіткіші межі у спілкуванні з родичами та близькими, звільнивши місце для гармонії й нових починань.

Водолій

Водолії відчують, що життя нарешті виходить із застою та набирає обертів. Ваша впевненість у собі зростатиме, а оточення дедалі частіше помічатиме ваші сильні сторони та нестандартний підхід до справ. Особливо сприятливим цей період може бути для кар'єри, тож не бійтеся заявляти про свої амбіції та братися за нові проєкти.