Під знаком Вогняної Кози: коли настане китайський Новий рік 2027 і як його святкують

Коли починається рік Вогняної Кози

Згідно зі східним (китайським) календарем, 2027-й - рік Червоної Вогняної Кози (Вівці).

Він настане 6 лютого 2027 року і триватиме до 25 січня 2028 року.

Що символізує Вогняна Коза

У китайському зодіаку Коза - восьма тварина 12-річного циклу. Її образ пов'язують із чуйністю, доброзичливістю, прагненням до спокою та вмінням цінувати красу. У традиційних описах цьому знаку також приписують творче мислення, терпіння й турботу про близьких.

Водночас Козу вважають чутливою та схильною уникати відкритих конфліктів. Їй символічно приписують потребу в підтримці й комфортному середовищі, а також бажання знаходити компроміси замість суперечок.

Стихія Вогню додає образу Кози більше рішучості, емоційності та активності. Тому 2027 рік у східній символіці можна пов'язати з творчими задумами, зміцненням стосунків і пошуком балансу між власними амбіціями та потребами інших.

Вогняна Коза також є частиною 60-річного циклу східного календаря. Поєднання певної тварини та стихії повторюється лише раз на шість десятиліть. Попередній рік Вогняної Кози припав на 1967 рік.

Як зустрічати 2027 рік Вогняної Кози

У китайській культурі Новий рік - це передусім сімейне свято, пов'язане з оновленням, добробутом і побажаннями щасливого майбутнього. Підготовка починається заздалегідь: оселю прибирають, готують святкові страви та прикрашають простір.

Ось кілька ідей, які допоможуть створити атмосферу свята:

Приберіть оселю до святкування . Це символічний спосіб залишити позаду негаразди й підготуватися до нового етапу.

. Це символічний спосіб залишити позаду негаразди й підготуватися до нового етапу. Зберіть рідних за святковим столом . Спільна вечеря напередодні Нового року - одна з важливих традицій китайського святкування.

. Спільна вечеря напередодні Нового року - одна з важливих традицій китайського святкування. Додайте червоні прикраси . Червоний колір у китайській культурі пов'язують зі щастям, святом і добрими побажаннями.

. Червоний колір у китайській культурі пов'язують зі щастям, святом і добрими побажаннями. Підготуйте символічні подарунки . У Китаї поширена традиція дарувати червоні конверти з грошима, зокрема дітям і молодшим членам родини.

. У Китаї поширена традиція дарувати червоні конверти з грошима, зокрема дітям і молодшим членам родини. Знайдіть час для близьких. Спільні розмови, сімейні традиції та добрі побажання допоможуть зробити свято особливим.

У яких кольорах зустрічати рік Вогняної Кози

Для святкового образу можна обрати червоний, бордовий, теракотовий, золотистий або теплі природні відтінки. Вони пасуватимуть до символіки Вогню й допоможуть створити виразний образ.

Якщо ви віддаєте перевагу стриманому стилю, не обов'язково одягатися в яскраво-червоне з голови до ніг. Достатньо одного акценту: бордової сукні, золотистих прикрас, червоної сумки або взуття у теплому відтінку.

Для домашнього святкування підійдуть комфортні речі з приємних на дотик матеріалів. Наприклад, трикотажний комплект, м'який светр із класичними брюками або лаконічна сукня з мінімалістичними аксесуарами.

Водночас немає універсального правила, яке зобов'язує обирати певний колір заради прихильності символу року. Найкраще орієнтуватися на власний смак, комфорт і формат святкування.

Як прикрасити дім до китайського Нового року

Для декору можна використати традиційні червоні ліхтарики, паперові прикраси, гірлянди та композиції із золотистими деталями. Червоний і золотий кольори часто з'являються в оформленні китайського Нового року, адже символізують святковість і добрі побажання.

Якщо хочеться більш стриманого оформлення, поєднайте теплі відтінки з натуральними матеріалами: деревом, керамікою, текстилем і живими квітами. На столі матимуть гарний вигляд лляна скатертина, свічки, невеликі вази та червоні серветки.

Окремий акцент можна зробити на зображенні Кози - наприклад, використати декоративну фігурку або листівки з її символом. Проте це необов'язкова умова: важливіше створити затишну атмосферу, у якій приємно проводити час із близькими.

Що приготувати на святковий стіл

У китайській новорічній традиції деякі страви мають символічне значення. Меню залежить від регіону та сімейних звичаїв, однак є кілька популярних варіантів:

пельмені цзяоцзи - їхня форма нагадує старовинні золоті злитки, тому страву пов'язують із добробутом;

риба - символ достатку й побажання, щоб його у новому році було більше, ніж потрібно;

рисові кульки тан'юань - традиційний десерт, який особливо пов'язують зі Святом ліхтарів; кругла форма символізує єдність і родинну згуртованість;

страви з локшиною - у деяких традиціях довга локшина символізує довголіття.

Для домашнього святкування необов'язково повністю відтворювати китайське меню. Можна приготувати одну традиційну страву, доповнити її улюбленими закусками та десертом і зробити головним акцентом спільну вечерю.