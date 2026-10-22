Под знаком Огненной Козы: когда наступит китайский Новый год 2027 и как его празднуют

Когда начинается год Огненной Козы

Согласно восточному (китайскому) календарю, 2027-й - год Красной Огненной Козы (Овцы).

Он наступит 6 февраля 2027 и продлится до 25 января 2028 года.

Что символизирует Огненная Коза

В китайском зодиаке Коза - восьмое животное 12-летнего цикла . Ее образ связывают с отзывчивостью, доброжелательностью, стремлением к покою и умением ценить красоту. В традиционных описаниях этому знаку также приписывают творческое мышление, терпение и заботу о близких.

В то же время Козу считают чувствительной и склонной избегать открытых конфликтов. Ей символически приписывают потребность в поддержке и комфортной среде, а также желание находить компромиссы вместо споров.

Стихия Огня придает образу Козы больше решительности, эмоциональности и активности. Поэтому 2027 год в восточной символике можно связать с творческими замыслами, укреплением отношений и поиском баланса между собственными амбициями и потребностями других.

Огненная Коза также является частью 60-летнего цикла восточного календаря. Сочетание определенного животного и стихии повторяется только раз в шесть десятилетий. Предыдущий год Огненной Козы пришелся на 1967 год.

Как встречать 2027 год Огненной Козы

В китайской культуре Новый год - это прежде всего семейный праздник, связанный с обновлением, благополучием и пожеланиями счастливого будущего. Подготовка начинается заранее: дом убирают, готовят праздничные блюда и украшают пространство.

Вот несколько идей, которые помогут создать атмосферу праздника:

Уберите дом к празднованию . Это символический способ оставить сзади проблемы и подготовиться к новому этапу.

. Это символический способ оставить сзади проблемы и подготовиться к новому этапу. Соберите родных за праздничным столом . Совместный ужин в канун Нового года - одна из важных традиций китайского празднования.

. Совместный ужин в канун Нового года - одна из важных традиций китайского празднования. Добавьте красные украшения . Красный цвет в китайской культуре связывают со счастьем, праздником и добрыми пожеланиями.

. Красный цвет в китайской культуре связывают со счастьем, праздником и добрыми пожеланиями. Подготовьте символические подарки . В Китае распространена традиция дарить красные конверты с деньгами, в том числе детям и младшим членам семьи.

. В Китае распространена традиция дарить красные конверты с деньгами, в том числе детям и младшим членам семьи. Найдите время для близких. Совместные разговоры, семейные традиции и добрые пожелания помогут сделать праздник особенным.

В каких цветах встречать год Огненной Козы

Для праздничного образа можно выбрать красный, бордовый, терракотовый, золотистый или теплые природные оттенки. Они будут подходить к символике Огня и помогут создать выразительный образ.

Если вы предпочитаете сдержанный стиль, не обязательно одеваться в алый с головы до ног. Достаточно одного акцента: бордового платья, золотистых украшений, красной сумки или обуви в теплом оттенке.

Для домашнего празднования подойдут комфортные вещи из приятных на ощупь материалов. К примеру, трикотажный комплект, мягкий свитер с классическими брюками или лаконичное платье с минималистичными аксессуарами.

В то же время нет универсального правила, обязывающего выбирать определенный цвет ради благосклонности символа года. Лучше всего ориентироваться на свой вкус, комфорт и формат празднования.

Как украсить дом к китайскому Новому году

Для декора можно использовать традиционные красные фонарики, бумажные украшения, гирлянды и композиции с золотыми деталями. Красный и золотой цвета часто появляются в оформлении китайского Нового года, ведь символизируют праздничность и добрые пожелания.

Если хочется более сдержанного оформления, объедините теплые оттенки с натуральными материалами: деревом, керамикой, текстилем и живыми цветами. На столе будут хорошо выглядеть льняная скатерть, свечи, небольшие вазы и красные салфетки.

Отдельный упор можно сделать на изображении Козы - например, использовать декоративную фигурку или открытки с ее символом. Однако это необязательное условие: важнее создать уютную атмосферу, в которой приятно проводить время с близкими.

Что приготовить на праздничный стол

В китайской новогодней традиции некоторые блюда имеют символическое значение. Меню зависит от региона и семейных обычаев, но есть несколько популярных вариантов:

пельмени цзяоцзы - их форма напоминает старинные золотые слитки, поэтому блюдо связывают с благополучием;

рыба - символ изобилия и пожелания, чтобы его в новом году было больше, чем нужно;

рисовые шарики таньюань - традиционный десерт, который особенно связывают с Праздником фонарей; круглая форма символизирует единство и родственную сплоченность;

блюда с лапшой - в некоторых традициях длинная лапша символизирует долголетие.

Для домашнего празднования необязательно полностью воспроизводить китайское меню. Можно приготовить одно традиционное блюдо, дополнить его любимыми закусками и десертом и сделать главным акцентом общий ужин.