Рак

Для Раків починається період, коли особливу увагу варто приділити житлу та сімейному добробуту. Успіх може бути пов'язаний із рішеннями щодо нерухомості, ремонту або поліпшення домашніх умов. 28 листопада, коли Венера утворить сприятливий аспект із Юпітером, може з'явитися додаткова мотивація подбати про матеріальне майбутнє. Астролог радить оцінити, куди ви спрямовуєте гроші, і віддавати перевагу рішенням, які принесуть користь у перспективі.

Лев

Левам варто трохи сповільнитися та переглянути свої фінансові звички. Перехід Марса в Діву 25 листопада підштовхне до більш практичного підходу: час проаналізувати витрати, визначити пріоритети та скласти план накопичень. Не варто намагатися досягти всіх цілей одночасно або витрачати гроші під впливом емоцій. Те, що ви почнете впорядковувати цього тижня, може стати основою для фінансового зростання у 2027 році.

Телець

Для Тельців тиждень із 23 до 29 листопада може принести усвідомлення того, наскільки виправданими були попередні фінансові рішення. Повня у Близнюках 24 листопада підсвітить результати зусиль, які ви докладали з червня, та допоможе оцінити подальші перспективи. Астролог радить не обмежуватися звичними способами заробітку, а придивитися до додаткових джерел доходу та можливостей примноження заощаджень. Водночас важливо ретельно оцінювати ризики й не розраховувати на швидкий прибуток.