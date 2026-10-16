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Гороскопи 16 жовтня 2026 · 20:06
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Ретроградний Плутон закінчується 16 жовтня: які знаки Зодіаку відчують полегшення

Нарешті стане легше? Для кількох знаків починається період важливих внутрішніх змін
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Ретроградний Плутон закінчується 16 жовтня: які знаки Зодіаку відчують полегшення

Як завершення ретроградного Плутона вплине на деякі знаки Зодіаку (фото: Styler)

16 жовтня Плутон завершує ретроградний рух у знаку Водолія. В астрології цей період пов’язують із переосмисленням життєвих пріоритетів, внутрішніми змінами та можливістю нарешті перейти від роздумів до рішучих дій.

Styler з посиланням на Your Tango розповідає, для яких знаків Зодіаку цей момент може стати символічною точкою відліку для позитивних змін.

Телець

Для Тельців настає сприятливий час, щоб переглянути професійні цілі та визначитися з подальшим напрямком розвитку. Те, що раніше здавалося надто складним або вимагало тривалого очікування, може поступово стати зрозумілішим. Головне - не триматися за старі плани лише через страх змін і бути відкритим до нових можливостей.

Рак

Ракам варто зосередитися на стосунках, родинних питаннях і власному емоційному комфорті. Незавершені розмови можуть отримати продовження, а давні непорозуміння - шанс на розв’язання, якщо обидві сторони готові слухати одна одну. Цей період також підходить для того, щоб відмовитися від зайвих переживань і приділити більше уваги власним потребам.

Діва

Діви зможуть спрямувати увагу на практичні зміни, робочі завдання та звички, які впливають на щоденне життя. Якщо останнім часом накопичувалася втома або здавалося, що зусилля не дають бажаного результату, саме час переглянути підхід і розставити пріоритети. Не вимагайте від себе миттєвої досконалості: послідовні кроки принесуть більше користі, ніж спроби контролювати все одночасно.

Терези

Для Терезів завершення ретроградного руху Плутона може стати приводом переглянути фінансові домовленості, спільні плани та коло спілкування. Виразніше стане видно, які зв’язки допомагають рухатися вперед, а які забирають надто багато сил. Важливо не боятися відвертих розмов і не погоджуватися на компроміси, що суперечать вашим інтересам.

Водолій

Водолії особливо відчують символічне значення цього астрологічного переходу, адже Плутон завершує ретроградний рух саме у їхньому знаку. Це вдалий привід замислитися над особистими цілями, власною роллю в житті інших людей і тим, які зміни давно назріли. Сміливість відмовитися від застарілих переконань допоможе звільнити місце для нових ідей і рішень.

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку найбільше схильні до зрад.

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