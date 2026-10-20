Від пристрасних Скорпіонів до турботливих Раків: хто найкращий чоловік за знаком Зодіаку

12 місце - Близнюки

Чоловіки-Близнюки вміють зачаровувати, дивувати й дарувати незабутні емоції, але їхня мінливість може стати справжнім випробуванням для стосунків. Вони не завжди готові до одноманітності та серйозних зобов'язань, тому партнерці доведеться запастися терпіння.

11 місце - Стрілець

Стрільці цінують свободу й не люблять, коли їх намагаються контролювати, навіть якщо йдеться про кохану людину. Вони можуть бути щирими та відданими, але надмірна прямолінійність і прагнення до незалежності іноді боляче зачіпають почуття партнерки.

10 місце - Водолій

Чоловік-Водолій може щиро кохати, проте не завжди вміє демонструвати свої почуття так, як цього очікує його обраниця. Його емоційна відстороненість часом створює враження байдужості, хоча за зовнішньою холодністю нерідко ховається глибока прихильність.

9 місце - Овен

Овни пристрасні, рішучі та здатні стати справжньою опорою для коханої жінки. Однак їхня запальність і звичка говорити все, що спадає на думку, можуть призводити до образливих сварок, про які вони згодом шкодуватимуть.

8 місце - Лев

Чоловік-Лев любить красиво залицятися, робити подарунки та відчувати, що його обраниця щаслива поруч із ним. Водночас його гордість і потреба в увазі іноді змушують партнерку боротися за місце поруч із ним, тож гармонія у стосунках залежить від уміння Лева чути не лише себе.

7 місце - Терези

Терези прагнуть гармонії, романтики й спокійних стосунків, у яких немає місця постійним конфліктам. Вони намагаються не завдавати болю коханій людині, але іноді уникають складних розмов і довго вагаються, перш ніж ухвалити важливе рішення.

6 місце - Риби

Чоловіки-Риби часто вирізняються чутливістю, ніжністю та здатністю тонко відчувати настрій партнерки. Вони прагнуть емоційної близькості й можуть бути дуже відданими, хоча часом ідеалізують кохання та болісно реагують на непорозуміння.

5 місце - Козоріг

Козороги не завжди говорять про свої почуття красивими словами, зате часто демонструють любов конкретними вчинками. Якщо такий чоловік серйозно налаштований, він готовий вкладатися у спільне майбутнє, підтримувати партнерку й брати відповідальність за стосунки.

4 місце - Скорпіон

Чоловік-Скорпіон кохає глибоко, пристрасно й зазвичай не сприймає стосунки як легковажну гру. Він може бути надзвичайно відданим своїй обраниці, але ревнощі та сильні емоції іноді провокують конфлікти, тому довіра для нього особливо важлива.

3 місце - Діва

Чоловіки-Діви уважні до деталей і часто помічають потреби коханої раніше, ніж вона встигає про них сказати. Вони цінують стабільність, відповідальність і чесність, хоча їхня схильність критикувати та прагнення до ідеалу часом можуть зачіпати самолюбство партнерки.

2 місце - Телець

Тельці вважаються одними з найнадійніших партнерів, адже цінують стабільність, довіру та відчуття безпеки у стосунках. Якщо чоловік-Телець по-справжньому закоханий, він готовий докладати зусиль заради спільного майбутнього, оточувати обраницю турботою та доводити вірність щоденними вчинками.

1 місце - Рак

Чоловіки-Раки очолюють цей рейтинг завдяки своїй емоційності, турботливості та прагненню створити міцний сімейний союз. Для них особливо важливі довіра, душевна близькість і добробут коханої людини, заради якої вони готові на багато що. Водночас навіть найніжніший Рак потребує взаємності та відчуття, що його почуття цінують.