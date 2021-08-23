21-летний винничанин жестоко зарезал собаку на глазах у детей: "укусил похожий пес"

Сообщается, что инцидент произошел в первой половине дня 20 августа. Именно тогда в полицию поступило сообщение о том, что на улице Зулинского 21-летний молодой человек зарезал пса и выбросил тело бедного животного в мусорный контейнер.

"Преступление злоумышленник совершил на глазах у несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Объясняя свой поступок, злоумышленник оправдывался, что его "накануне укусил похожий пес".

Правоохранители задержали живодера и упекли его в изолятор временного содержания.

За жестокое обращение с животным ему "светит" до восьми лет заключения.



Между тем возмущению пользователей соцсетей нет предела. Большинство требуют наказать живодера, дав ему максимальный тюремный срок.

"Я думаю, в камере любители животных и собачек объяснят ему, что такое гуманизм и любовь к живому. А если серьезно, то этот изверг - это будущий серийный убийца. Если его не изолировать, то следующими жертвами будут наши дети и близкие", - написал житель Винницы Евгений.